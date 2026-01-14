주낙영 시장 “에이펙 성공 경험, 시정에 반영”

주낙영(사진) 경북 경주시장은 “2025년 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의는 경주의 국제행사 개최 역량을 보여준 계기가 됐다”며 “앞으로는 그 성과가 일회성에 그치지 않고 시정과 행정 전반에 반영될 수 있도록 차분히 정리해 나가겠다”고 밝혔다.



주 시장은 13일 청사 내 알천홀에서 가진 ‘2026년 신년맞이 언론인간담회’에서 에이펙 정상회의 이후 경주시가 추진하고 있는 정책 방향과 올해 시정 운영 방향에 대해 이같이 설명했다. 주 시장은 “경주시는 에이펙 정상회의 개최를 통해 축적한 국제행사 운영 경험을 바탕으로, 이를 산업·관광·도시 정책 전반과 연계해 활용해 나갈 방침”이라고 강조했다.



주 시장은 국제교류 확대, 관광 콘텐츠 고도화, 도시 인프라 정비 등 중·장기 과제를 중심으로 정책을 추진해 나갈 구상이라고 밝혔다.



산업 분야와 관련해서는 소형원자로(SMR) 국가산업단지 후보지 선정 이후 경주시가 검토 중인 산업 정책 방향과 에너지 분야 전반에 대한 기본 기조를 소개했다. 주 시장은 “경주시는 해당 사안이 국가 정책과 안전성, 제도적 요건이 함께 고려돼야 하는 만큼 지역 산업과 연계해 중·장기 관점에서 접근하고 있다”고 설명했다.



관광 분야에서는 최근 몇 년간 이어진 방문객 증가 흐름을 언급하며, 체류형 관광 확대 및 도심 혼잡 완화, 관광과 일상이 조화를 이루는 도시 환경 조성이 주요 과제로 제시됐다.



주 시장은 “시정 전반을 안정적으로 운영해 나가겠다”고 힘줘 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지