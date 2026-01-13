AI 칩 제왕의 다음 무대는 바이오…엔비디아, 일라이릴리와 신약 개발 동맹 [2026 JPMHC]

엔비디아가 글로벌 빅파마 일라이릴리와 손잡고 인공지능(AI) 신약 연구소를 세우고 신약 개발 분야로 진출한다.

엔비디아는 12일(현지시간) ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스’에서 일라이릴리와 손잡고 앞으로 5년간 최대 10억달러(약 1조4000억원)를 공동 투자해 AI 신약 개발연구소를 설립한다고 발표했다.

킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 및 라이프사이언스 부문 부사장이 12일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스’에서 발표하고 있다. 엔비디아 제공

킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 및 라이프사이언스 부문 부사장은 이날 발표에서 “월드 클래스 제약사 일라이 릴리가 실험실과 제조 현장에서 피지컬 AI 활용을 강화한다면 혁신적 변화가 일 것”이라고 밝혔다.

미국 샌프란시스코가 있는 베이 지역에 세워질 이 연구소에는 양사의 과학자들과 AI 개발자, 엔지니어 등이 상주하며 엔비디아의 ‘바이오 네모’를 핵심 플랫폼으로 활용할 예정이다. 또한 이 연구소는 엔비디아가 이달 초 공개한 차세대 AI 칩 ‘베라 루빈’을 기반으로 가동할 계획이다.

외신 등에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “AI가 모든 산업을 변화시키고 있지만 가장 깊은 영향은 생명과학 분야에서 나타날 것”이라며 “실제 분자를 만들기 전에 컴퓨터 시뮬레이션으로 방대한 생물학·화학적 영역을 탐구할 수 있는 새로운 청사진을 제시할 것”이라고 말했다.

