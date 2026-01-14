[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 14일 (수요일) 서동방에 진출하면 금전문제 풀린다?

96년생:내가 먼저 행동하면 따라온다. 84년생:거래처에 기대하지 않은 재물을 얻는다. 72년생:실업자는 생활지에 직업을 구한다. 60년생:통신업,차동차업은 광고 효과가 있다. 48년생:약속은 오후3시ㅡ7시가 길하다. 36년생:김씨,정씨,최씨가 정보을 가지고 온다.

97년생:적과 동지를 제대로 구별을 하자. 85년생:사람을 사귐에 있어 경솔하면 해롭다. 73년생:일의 성사의 의복은 청색, 흑색이다. 61년생:견물생심이다 과욕은 금물이다. 49년생:신규사업이 나타나는 기운이다. 37년생:계약의 약속은 오후가 좋다.

98년생:사소한 문서상의 결함도 세밀히 하자. 86년생:장대가 있으니 높은 곳으로 갈 수있다. 74년생:부동산,금융업 광고는 효과있다. 62년생:새로운 사업은 절대 자제해야 한다. 50년생:통신업 전기전자 예술품점은 광고에 성과가 있다. 38년생:적도 아군으로 변하는 운이다.

99년생:현재로선 변화할 필요가 없다. 87년생:고집을 피우면 사람들이 곁을 떠난다. 75년생:북서방에 아이템 나타나는 운이다. 63년생:신불자는 좋은소식이 온다. 51년생:친구를 조심스럽게 대하라. 39년생:금전관계는 결과가 좋치않다.

00년생 이성과 즐겁고 술이 생기는 운이다. 88년생:하나를 잃으면 하나가 빈자리를 메운다. 76년생:사업창업은 아직 시기가 아니다. 64년생:물건구입에 하자가 따를수 있다. 52년생:이씨,박씨가 금전의 도움이 온다. 40년생:음식업,숙박업은 양호하다. 28년생: 이동하는 일에 주의해야 한다.

01년생 인간관계에 분위기 맞추는 운이다. 89년생:무에서 유를 창조한다는 심정으로 하라. 77년생:금전문제 약속은 오후가 좋다. 65년생:서남방의 일이 성과가 좋다. 53년생:현재는 불리해도 후일는 길하다. 41년생:운수업 통신업 택배업은 광고에 성과가 있다. 29년생: 구설수가 따르니 말을 조심하자.

02년생 모든 일은 리듬을 타야 순조롭다. 90년생:일을 맡기고 싶지만 성실성이 문제다. 78년생:남서방에서 만난사람 정보을 준다. 66년생:좋은 신규업이 나타나는 운이다. 54년생:옛동창과 만남에 즐거움이 있다. 42년생:가족중에 승진에 기쁨이 있다. 30년생: 엉뚱한 오해를 받을지 모른다.

03년생 도박.사기 증권 등을 주의하라. 91년생:채무 관계는 깨끗이 해 놓아야 한다. 79년생:의료업,부동산업은 광고는 효과본다. 67년생:남성은 여성으로 갈등이 온다. 55년생:직장인은 자기자리에 불안이 온다. 43년생:옛 친구를 만나 회포를 푼다. 31년생: 느낌만으로 사람을 파악하지 말자.

04년생 인관간계에 노력해야 하는 운이다. 92년생:자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라. 80년생:생활지, 신문에 창업이 나타난다. 68년생:돈을 구할 때는 동서방에 있다. 56년생:새로운 일을 시작해 보는 운이다. 44년생:관광업 운동구점 목욕숙박업은 광고에 성과가 있다. 32년생: 금전거래나 보증은 금물이다.

05년생 투자는 광고,기획분야에 발전이 크다. 93년생:기사회생이란 말이 실감나는 날이다. 81년생:가족관계에 즐거움이 있겠다. 69년생:윗사람과 타협하면 일이 풀린다, 57년생:서동방에 진출하면 금전문제 풀린다. 45년생:가족에 즐거운 통신이 온다. 33년생: 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다.

06년생 동방으로 갈때는 밤길은 상가할것. 94년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다. 82년생:현재 하고있는 일을 변동하지 말자. 70년생:이사나 이동수가 나타난다. 58년생:금융업 구인 구직은 광고 효과있다. 46년생:건강에 좋다고 남용하지 마라. 34년생:아랫 사람으로 손재가 온다.

95년생:감정표출은 자제하고 분위기를 읽어라. 83년생:현재운은 옛것을 그대로 고수하자. 71년생:귀인에 뜻에따라 움직이면 길하다. 59년생:신불자는 북동방에 길사가 온다. 47년생:유흥업 음식점 식품업은 광고에 성과가 있다. 35년생:오락이나 잡기에 조심하자.

백운철학원

