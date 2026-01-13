대구사이버대, 몽골 글로벌리더십대와 국제 교육 협력 구축

대구사이버대학교는 최근 서울캠퍼스에서 글로벌리더십대학교(GLU)와 교육∙학술 분야 국제 협력 강화를 주된 내용으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약은 양 대학이 보유한 교육∙연구 역량을 바탕으로 국제 교육 협력 네트워크를 확대하고, 글로벌 시대에 부합하는 인재 양성을 위한 공동 기반을 구축하고자 마련했다.

이근용(오른쪽) 총장과 오트곤바트 바르후 총장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구사이버대학교 제공

몽골 교육부가 공식 인정한 글로벌리더십대학교는 학부∙석사∙박사 과정을 운영하며 다양한 전문 인력을 양성하고 있다. 의료∙경영∙법률∙인문∙공학 등 폭넓은 전공 분야를 갖추고 있으며, 의과대학은 지역 병원과 연계한 임상 실습 프로그램을 운영하는 등 실무 중심의 교육을 강점으로 하고 있다.

이번 협약을 통해 양 대학은 △학생 교류 프로그램 운영 △교수∙직원 공동 학술 활동 참여 △공동 연구 프로젝트 수행 △공동 학술∙과학 출판물 발간 등 다양한 국제 협력 사업을 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.

대구사이버대학교는 국내를 넘어 해외 대학∙기관과의 전략적 협력을 지속해서 확대하며, 글로벌 교육 환경에 부합하는 교육 모델 구축과 국제 경쟁력 제고에 힘쓰고 있다.

오트곤바트 바르후 글로벌리더십대학교 총장은 “양 대학 간 국제 교류를 더 활성화하는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “학생과 교원을 중심으로 한 실질적인 공동 프로그램과 학술 협력을 통해 장기적이고 지속 가능한 파트너십을 구축해 나가길 기대한다”고 말했다.

이근용 총장은 “이번 협약은 온라인 고등교육을 기반으로 한 대구사이버대학교의 국제 협력 영역을 한층 확장하는 의미 있는 계기”라며 “해외 우수 대학과의 실질적인 교육·연구 교류를 통해 글로벌 교육 경쟁력을 강화하고, 학생들에게 보다 폭넓은 학습 기회와 국제적 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

