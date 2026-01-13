대구사이버대, 몽골 글로벌리더십대와 국제 교육 협력 구축

대구사이버대학교는 최근 서울캠퍼스에서 글로벌리더십대학교(GLU)와 교육∙학술 분야 국제 협력 강화를 주된 내용으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.
협약은 양 대학이 보유한 교육∙연구 역량을 바탕으로 국제 교육 협력 네트워크를 확대하고, 글로벌 시대에 부합하는 인재 양성을 위한 공동 기반을 구축하고자 마련했다.
몽골 교육부가 공식 인정한 글로벌리더십대학교는 학부∙석사∙박사 과정을 운영하며 다양한 전문 인력을 양성하고 있다. 의료∙경영∙법률∙인문∙공학 등 폭넓은 전공 분야를 갖추고 있으며, 의과대학은 지역 병원과 연계한 임상 실습 프로그램을 운영하는 등 실무 중심의 교육을 강점으로 하고 있다.
이번 협약을 통해 양 대학은 △학생 교류 프로그램 운영 △교수∙직원 공동 학술 활동 참여 △공동 연구 프로젝트 수행 △공동 학술∙과학 출판물 발간 등 다양한 국제 협력 사업을 단계적으로 추진해 나갈 예정이다.
대구사이버대학교는 국내를 넘어 해외 대학∙기관과의 전략적 협력을 지속해서 확대하며, 글로벌 교육 환경에 부합하는 교육 모델 구축과 국제 경쟁력 제고에 힘쓰고 있다.
오트곤바트 바르후 글로벌리더십대학교 총장은 “양 대학 간 국제 교류를 더 활성화하는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “학생과 교원을 중심으로 한 실질적인 공동 프로그램과 학술 협력을 통해 장기적이고 지속 가능한 파트너십을 구축해 나가길 기대한다”고 말했다.
이근용 총장은 “이번 협약은 온라인 고등교육을 기반으로 한 대구사이버대학교의 국제 협력 영역을 한층 확장하는 의미 있는 계기”라며 “해외 우수 대학과의 실질적인 교육·연구 교류를 통해 글로벌 교육 경쟁력을 강화하고, 학생들에게 보다 폭넓은 학습 기회와 국제적 경험을 제공할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지