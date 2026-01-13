코스피, 8일째 올라 또 사상 최고가…4,700선 문턱서 마감

코스피가 13일 8거래일째 올라 4,700선 문턱에서 장을 마쳤다.

이날 코스피 지수는 전장보다 67.85포인트(1.47%) 오른 4,692.64에 거래를 마감했다.

13일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 원/달러 환율이 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피 지수는 전장보다 27.24포인트(0.59%) 상승한 4,652.03에 거래되고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 37.65포인트(0.81%) 오른 4,662.44로 장을 시작해 한때 4,641.58로 물러났으나 장 후반 오름폭을 가파르게 키워 4,693.07까지 올랐다.

이로써 전날 기록한 장중(4,652.54) 및 종가(4,624.79) 기준 최고가를 또다시 모두 갈아치웠다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 5.3원 오른 1,473.7원을 나타냈다.

유가증권시장에서 기관은 7천880억원을 순매수했고, 개인과 외국인은 각각 7천132억원, 2천785억원을 순매도했다. 외국인의 경우 4거래일 연속 순매도를 이어갔다.

반대로 코스피200선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 2천383억원, 2천168억원 매수 우위였다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 올랐다.

12일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 86.13포인트(0.17%) 오른 49,590.20에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 10.99포인트(0.16%) 상승한 6,977.27, 나스닥종합지수는 62.56포인트(0.26%) 뛴 23,733.90에 장을 마쳤다.

S&P500 지수와 다우 지수는 종가 기준으로 사상 최고치를 경신했다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 상대로 수사를 개시하면서 연준 독립성에 대한 우려가 커졌지만, 신중론 속에 저가 매수세가 유입되면서 주가지수는 빠르게 반등했다.

국내 증시는 장중 오름폭을 조절하는 모습을 보이기도 했지만, 장 후반 들어 매수세가 가팔라졌다.

다만 최근 '불장'을 주도한 반도체주가 이틀째 주춤한 사이 자동차 등으로 투자심리가 옮겨붙었다.

삼성전자[005930]는 0.86% 내린 13만7천600원, SK하이닉스[000660]는 1.47% 하락한 73만8천원에 거래를 마쳤다.

현대차[005380]는 전장보다 10.63% 오른 40만6천원에 거래를 마치며 3거래일 연속 상승했다. 현대차 주가가 40만원을 넘어선 건 이번이 처음이다.

나머지 시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션[373220](3.96%), 삼성바이오로직스[207940](2.64%), HD현대중공업[329180](6.79%), 한화에어로스페이스[012450](5.78%)는 올랐고, SK스퀘어[402340](-0.23%), 두산에너빌리티[034020](-1.25%)는 내렸다.

업종별로 보면 금속(7.45%), 운송장비·부품(6.76%), 화학(2.64%) 등은 상승했고, 비금속(-2.05%), 의료·정밀기기(-0.28%) 등은 떨어졌다.

대신증권[003540] 이경민 연구원은 "코스피가 기관 매수에 8거래일 연속 상승했다"면서 "지난주 반도체 업종이 코스피 상승을 주도했다면 이번 주에는 자동차, 방산 업종이 코스피 상승을 주도하며 순환매를 전개하고 있다"고 분석했다.

코스닥 지수는 0.83포인트(0.09%) 내린 948.98에 장을 끝냈다.

지수는 전장 대비 4.94포인트(0.52%) 오른 954.75로 시작해 장 초반 박스권에서 등락하다가 약세로 돌아섰다.

코스닥 시장에서 개인과 외국인이 각각 7천132억원, 2천785억원을 순매도했다. 기관은 7천880억원을 순매수했다.

알테오젠[196170](0.42%), 에코프로비엠[247540](2.91%), 에코프로[086520](3.73%)는 상승했고, 에이비엘바이오[298380](-3.13%), HLB[028300](-4.59%)는 하락했다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 25조401억원, 10조1천368억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 13조9천74억원이다.

