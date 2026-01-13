"집값 더 오르기 전에"…서울 아파트 입주전망, 3개월 만에 급등

수도권 집값 상승과 공급 부족 우려로 이달 아파트 입주 전망이 개선된 것으로 나타났다.

주택산업연구원은 주택사업자 대상 설문 결과 1월 전국 아파트 입주전망지수가 85.1로 전월 대비 9.6포인트 상승했다고 13일 밝혔다.

서울 남산 전망대를 찾은 시민들이 풍경을 바라보고 있다. 연합뉴스

입주전망지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 잔금을 내고 입주할 수 있을지 예상하는 지표다. 100 이하면 입주 경기에 대한 부정적 전망이, 100 이상이면 긍정적 전망이 우세하다는 뜻이다.

서울(100.0)은 전월 대비 23.4포인트 오르며 ‘10·15 부동산 대책’ 발표 이전인 10월 입주전망 이후 3개월 만에 100을 회복했다. 인천(80.7)은 21.7포인트, 경기(87.5)는 16.6포인트 각각 상승해 수도권 전체(89.4)로는 20.5포인트 올랐다.

주산연은 입주전망이 10·15 대책 등 고강도 대출규제로 크게 하락했다가 아파트값 상승세 지속과 공급 부족으로 규제 효과가 제한적이라는 인식이 반영돼 개선된 것으로 해석했다.

또 올해 서울 아파트 입주물량이 지난해보다 31.6% 감소할 것으로 전망되는 등 신축 아파트 품귀가 더욱 심화할 것으로 예상되면서 수도권 전반에서 입주전망 상승에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

광역시(91.2)는 지난해 11월 이후 지역별 핵심지를 중심으로 거래량이 증가하면서 전월 대비 평균 10.5포인트 올랐다. 8개 도(78.8)는 4.7포인트 올랐다. 올해부터 비수도권 인구감소지역 내 준공 후 미분양 아파트를 취득하면 취득세를 최대 50% 감면하는 제도가 시행됨에 따라 미분양 해소 기대가 영향을 미친 것으로 해석됐다.

지난해 12월 전국 아파트 입주율은 61.2%로 전월 대비 4.7%포인트 하락했다. 수도권(83.6%)은 2.2%포인트 상승했으나 지방(56.0%)은 6.0포인트 하락했다. 미입주 사유는 잔금대출 미확보(28.6%), 기존 주택 매각 지연(24.5%), 세입자 미확보(18.4%), 분양권 매도 지연(8.2%) 순이었다.

