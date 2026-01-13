과속차량 충돌로 심정지 50대…뇌사 장기기증으로 3명 살리고 하늘로

교통사고로 의식을 잃고 쓰러져 뇌사 상태에 이른 50대 남성이 장기기증으로 3명에 새 삶을 전하고 세상을 떠났다.

기증자 박용신 씨. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 지난해 11월 12일 故 박용신(59)씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 인체 조직기증으로 환자 100여명의 기능적 장애 회복에 희망을 선물했다고 13일 밝혔다.

고인은 지난해 10월 30일 과속 운전하던 차량과 충돌 사고로 의식을 잃었다. 심정지 상태로 병원으로 이송된 고인은 의료진의 적극적인 치료에도 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.

이후 뇌사 장기기증으로 폐장, 신장(양측)을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸고, 인체조직도 함께 기증했다.

의료진에게 장기기증은 뇌사자만 가능하기에 다른 생명을 살릴 기회가 있다는 설명을 듣고 기증에 대해 생각했다. 가족들은 고인이 세상을 떠나기 전 다른 생명을 살리는 고귀한 일을 하는 것이 편하게 보내주는 방법이라 생각하고 기증을 결심했다.

충남 홍성군에서 6남매 중 둘째로 태어난 고인은 영업 택시, 화물 트럭, 관광버스 운전 등 다양한 일을 했다. 가족에 따르면 고인은 밝고 활동적인 성격으로 정이 많고, 어려운 사람을 보면 먼저 다가가서 도움을 주는 따뜻한 사람이었다.

고인의 아들 진우씨는 “‘밥은 먹었냐?’라는 아버지의 그 안부가 유난히 그립다”며 “생전에 장기기증을 통해 누군가의 삶을 살리고 세상이 도움이 되고 싶다고 말하시던 아버지가 실제로 여러 생명을 살리고 떠나신 것이 참으로 자랑스럽다. 아버지께 사랑받은 만큼 저 또한 성실하고 따뜻하게 잘 살아가겠다”라는 마지막 인사를 건넸다.

이삼열 기증원 원장은 “생명나눔을 실천해 주신 기증자님과 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다”며 “누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다”고 말했다.

