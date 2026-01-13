아모레퍼시픽 라네즈, ‘크림 스킨 밀키 하이드레이션 시트 마스크’ 출시

아모레퍼시픽 라네즈가 신제품 ‘크림 스킨 밀키 하이드레이션 시트 마스크’를 출시하고, 글로벌 시장 중 한국에서 가장 먼저 선보인다고 13일 밝혔다.

‘라네즈 크림 스킨 마스크’는 브랜드 베스트 셀러인 ‘라네즈 크림 스킨 세라펩타이드™ 리파이너’ 한 통을 마스크 한 장에 가득 담은고보습 마스크팩이다.

한 장의 마스크팩으로 크림 스킨 7겹 레이어링을 한 듯한 보습 효과를 선사하며, 피부 장벽과 속탄력 강화에 효과적인 세라펩타이드™ 성분도 크림 스킨 대비 5배 강화했다고 회사측은 밝혔다. 사용 4주 후 피부 장벽 34.6% 개선 효과도 확인했다.

해당 제품은 겔 마스크과 시트 마스크의 장점을 결합한 ‘하이브리드 겔링 시트 마스크’에 쫀쫀한 고농축 제형을 담아 피부에 편안하고 안정적으로 밀착된다. 일반 마스크팩처럼 표면에 내용물을 적시는 방식이 아닌 ‘보습 포켓 홀’에 에센스를 담아 저장력과 흡수율을 높였으며, 피부 열 배출 기능을 더해 청량한 사용감을 제공한다.

마스크를 떼어낸 후에도 24시간 지속되는 보습력과 산뜻한 마무리로 들뜸 없는 메이크업에 도움을 준다. 단 10분 사용만으로도 속보습 +428 %, 수분량 +1101%, 메이크업 밀착력 +23.5% 개선 효과를 확인했다. (글로벌의학연구소 / 만 19세~49세 여성 32명 / 2025년 11월 3일~2025년 12월 11일)

신제품 ‘라네즈 크림 스킨 마스크’는 올리브영 선론칭 이후 온오프라인 다양한 경로에서 순차적으로 만나볼 수 있다.

