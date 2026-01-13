"골때녀 기시감 무겁게 받아들여…해병대 정신"

'골 때리는 그녀들'이 새 단장한다.

권형구 PD는 13일 SBS 골 때리는 그녀들 미디어데이에서 "매주 경기가 반복되는 만큼 '기시감'이라는 단어를 가볍게 넘길 수 없다"며 "때 마침 시간이 있었고, 그 과정에서 각 팀이 고유한 정체성을 어떻게 유지할 수 있을지 가장 많이 고민했다. 선수 이적과 새 선수 영입은 단순한 전력 보강을 넘어 팀 정체성을 더욱 선명하게 만드는 수단이 됐다. 팀간 전력 수준 균형도 중요하다. 결과가 쉽게 예측되지 않을 때 시청자들은 끝까지 지켜본다는 판단이었다"고 털어놨다.

골때녀는 2021년 6월 정규 편성 후 4년 넘게 이어왔다. 한달간 비시즌 기간을 거쳤으며, 8개 팀, 7인 체제로 재정비했다. 권 PD는 "팀이 줄어든 건 실력도 실력이지만, 11개 팀이다 보니 두세 달 뒤에 경기가 나갔다. '우리 팀이 언제 나오나' 하는 팬들의 고민과 불만도 인지, 리그에는 '8팀으로 참여하자'는 방향성으로 정한 것"이라며 "많은 분들을 눈여겨보고 있다. 피프티피프티 문샤넬 선수는 특별 관리 대상이다. 금새록, 유이, 설인아, 호시 등이 제작진의 레이더 안에 올라 있는 상태"라고 귀띔했다.

장정희 작가는 "팀수는 줄었지만, 골때녀는 해병대 정신이 있다. 한 번 골때녀는 영원한 골때녀"라며 "팀 정체성이나 이름이 바뀌더라고 한 번 들어온 분들은 함께 축구를 할 수 있게끔 시스템을 만들 것"이라고 했다.

새 시즌은 14일 오후 9시 첫 방송.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지