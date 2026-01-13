[포토] 김선호-고윤정 '우리 잘 어울리죠?'

배우 김선호(사진 왼쪽)와 고윤정이 13일 오전 서울 강남구 조선 펠리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디로 오는 16일 공개된다.

