세계일보

검색

[포토] 김선호-고윤정 '우리 잘 어울리죠?'

입력 : 2026-01-13 11:33:02 수정 : 2026-01-13 11:33:02
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 김선호(사진 왼쪽)와 고윤정이 13일 오전 서울 강남구 조선 펠리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 드라마 '이 사랑 통역 되나요?' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디로 오는 16일 공개된다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

고윤정 '아름다운 미모'
  • 고윤정 '아름다운 미모'
  • 이세희 '사랑스러운 볼하트'
  • 신세경 '우아하게'
  • 쯔위, 과감한 '큐티 섹시' 란제리 패션