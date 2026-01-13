[속보] ‘연봉 3억’ 강호동 농협회장, 농민신문 회장직 사임…“스위트룸 초과액 4000만원 반납”

강호동 농협중앙회장이 13일 서울 중구 농협중앙회에서 농림축산식품부의 농협중앙회에 대한 특별감사 중간 결과와 관련해 대국민 사과문 발표에 앞서 인사하고 있다.연합뉴스

강호동 농협중앙회장이 최근 농림축산식품부 특별감사에서 지적된 방만 경영과 과도한 특혜 논란에 대해 고개를 숙였다. 강 회장은 관례로 유지해온 겸직 자리를 내려놓는 것은 물론, 규정을 초과해 사용한 해외 출장비 수천만 원을 사비로 물어내기로 했다. 농협중앙회장의 대국민 사과는 지난 2011년 전산 장애 사태 이후 무려 15년 만이다.

강 회장은 13일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 긴급 발표를 통해 “국민과 농업인의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 책임을 통감한다”며 전격적인 쇄신안을 발표했다. 이번 조치는 농식품부 감사에서 지적된 ‘스위트룸 출장’과 ‘고액 연봉 겸직’ 논란을 정면으로 돌파하겠다는 의지로 풀이된다.

강 회장은 그간 중앙회장이 당연직으로 맡아온 농민신문사 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러난다. 특히 농민신문사 회장은 연간 3억 원이 넘는 연봉과 수억 원의 퇴직금이 보장되는 자리여서 ‘과도한 특혜’라는 비판을 받아왔다. 지준섭 부회장을 포함한 주요 임원진도 책임을 지고 사임 의사를 표명하며 인적 쇄신에 힘을 보탰다.

출장비 논란에 대해서도 파격적인 결단을 내렸다. 강 회장은 5차례의 해외 출장 중 규정(하루 250달러)을 어기고 5성급 호텔 스위트룸 등에 묵으며 초과 지출한 4000만원 전액을 개인 자금으로 반환하기로 했다.

향후 강 회장은 인사와 경영 전반을 전문 경영인인 사업전담대표이사 등에게 맡기고, 본연의 임무인 농업인 권익 증진에만 매진할 방침이다. 또한 외부 전문가가 참여하는 ‘농협개혁위원회’를 구성해 회장 선출 방식과 지배구조 등 고질적인 구조적 문제까지 수술대에 올릴 계획이다.

