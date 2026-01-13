한국형 전투기 KF-21 비행시험 완료…연내 양산기 공군 인도

한국형 전투기 KF-21 개발을 위한 비행시험이 성공적으로 마무리됐다.

13일 방위사업청에 따르면, 전날 경남 사천시 남해 상공에서 있었던 시제 4호기의 비행성능 검증 임무가 종료됐다. 이 임무는 KF-21의 마지막 비행시험이었다.

12일 KF-21 최종 개발 비행시험을 마친 시제 4호기 앞에서 시험 조종사들을 비롯한 한국우주산업 등 관계자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. 방위사업청 제공

KF-21 체계개발 사업은 공군의 퇴역·노후 전투기인 F-4와 F-5를 대체하고 미래 전장 운용 개념에 적합한 4.5세대 전투기를 국내 독자 기술로 개발하는 국가 핵심 방위사업이다.

KF-21은 지난 42개월 동안 1600여 회 비행시험을 무사고 완료했다. 1만3000여 개에 달하는 시험 조건을 통해 비행 안정성과 성능을 종합적으로 검증했다.

KF-21은 공대공 무장 발사 시험도 성공적으로 수행했으며, 극한 자세 비행에서의 제어 능력 회복 등 고난도 시험도 실시해 4.5세대급 전투기로서의 실전 임무 수행 능력을 입증했다.

방위사업청은 시험 비행장을 사천에서 서산으로 확대하고, 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입해 시험의 효율성과 범위를 크게 향상했다. 그 결과 개발 비행시험 기간이 당초 계획보다 2개월 앞당겨졌다.

방위사업청은 올 상반기 중 KF-21 체계개발을 마치고 하반기부터 양산기를 공군에 인도할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지