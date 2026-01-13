'SM의 상징' 보아, 25년간 함께한 소속사 떠난다

보아. SM엔터테인먼트, 뉴시스

가수 보아가 25년간 몸담았던 SM엔터테인먼트에서 떠난다.

지난 12일 SM엔터테인먼트(SM)는 공식 입장을 통해 그와의 계약 종료를 밝혔다. 소속사는 “보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의했다”고 전했다.

SM은 보아를 “2000년 만 13살에 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역에 한류를 개척한 ‘해외진출의 아이콘’이자 ‘아시아의 별‘로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아왔다”며 “K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배의 롤모델이 되었다”고 설명했다.

또 “개척자이자 선구자로서 보아가 걸어온 여정은 보아의 끊임없는 노력과 열정으로 인해 빛나는 성과와 독보적인 기록을 남기며 빛날 수 있었다”, “한국 대중 음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었다”고 그와 함께한 시간들에 감사했다.

소속사는 “보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었다”며 그가 떨친 위상을 표현했다.

마지막으로 앞으로 펼쳐질 그의 행보와 개인의 행복에도 응원했다. “‘아시아의 별’로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠다”며 “새롭게 펼쳐질 보아의 앞날에 많은 사랑과 관심 부탁드린다. 아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바란다”고 남겼다.

보아는 2000년 SM엔터테인먼트 소속으로 데뷔해 뛰어난 가창력과 퍼포먼스를 앞세워 빠르게 주목받았다. 데뷔 이후 국내 음악 시장에서 성공을 거둔 데 이어 일본 진출에도 성공하며, K팝 댄스 음악의 해외 확산을 이끈 대표적인 사례로 평가받고 있다. 그는 활동 초반부터 주요 음악 시상식에서 수차례 대상을 받으며 한·일 양국 음악계에서 확고한 입지를 다졌다.

그는 SM엔터테인먼트 창립자인 이수만 전 총괄 프로듀서가 직접 발탁한 아티스트로도 알려져 있다. 특히 공로를 인정받아 보아는 2014년 SM 비등기 이사로 선임되기도 했으며 그는 약 25년간 SM 소속 아티스트로 활동해 왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지