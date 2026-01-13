SK브로드밴드, 산업재해 예방 분야 고용노동부 장관 표창 수상

국태근 SK브로드밴드 안전보건실장(오른쪽)과 권태성 서울지방고용노동청장이 표창 수여식에서 기념사진을 촬영하고 있다. SK브로드밴드 제공

SK브로드밴드는 ‘2025년 정부포상 전수 및 수여식’에서 산업재해 예방 분야 고용노동부 장관 표창을 수상했다고 13일 밝혔다. 해당 분야에서 장관 표창을 받은 기업은 통신 업계에서 SK브로드밴드가 유일하다.

산업재해 예방 표창은 고용노동부 주최로 산업안전보건 관련 업무에 종사하면서 산업재해 예방에 기여한 공이 큰 기업을 포상하는 제도다. SK브로드밴드는 현장 중심의 안전관리 강화로 산업재해 예방 성과를 창출하고, 사회적 안전문화 확산 활동을 펼친 공로를 인정받았다.

SK브로드밴드는 안전보건 전담 조직을 필두로 그동안 적극적이고 창의적인 산업재해 예방활동을 전개했다. 지난해에도 서울지방고용노동청과 안전보건공단 서울광역본부와 사회적 안전문화 확산을 위한 업무협약을 체결하고 다양한 캠페인을 전개했다.

고용노동부와 안전보건공단, SK브로드밴드 캐릭터를 활용해 ‘12대 핵심 안전수칙’ 등 정부 정책을 담은 안전보건 교육 웹툰을 제작·배포했다. 지난해에는 ‘온열질환 0건’을 바라는 마음으로 특별히 제작한 생수와 비타민 2만250세트를 전국 사업장과 시민들에게 배포했고, B tv와 지역채널에서도 안전보건 캠페인 홍보영상과 자막을 총 1만2000회 이상 송출했다.

이 외에도 전국 사옥 공용 공간에 산업재해 예방 배너와 연간 1만회에 달하는 안전보건 캠페인 홍보영상을 송출해 사내 분위기 확산에도 최선을 다했다.

성진수 SK브로드밴드 최고안전보건책임자(CSPO)는 “앞으로도 사회적 책임을 달성하기 위해 AI 스마트 안전, 참여형 안전문화, 보유한 인프라 등을 활용해 예방 중심의 현장 실천을 민관과 함께 노력하겠다”고 말했다.

