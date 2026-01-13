‘이혼’ 강성연, 직접 열애 고백 “외롭고 고독한 싱글맘 아냐”

사진=강성연 SNS

배우 강성연(49)이 이혼 후 자신을 둘러싼 왜곡된 보도에 해명했다.

강성연은 12일 자신의 인스타그램을 통해 "SNS는 가족과의 소소한 일상과 육아 기록의 의미가 크다. '이혼'과 '싱글맘'이라는 제목으로 쓰는 분들의 생각대로 여기저기 꿰맞추어 마치 사실인 것처럼 기사화되는 것을 막고 싶다"고 전했다.

그는 "난 매우 행복하고 평안하게 잘 지내고 있다. 왜곡된 기사들로 인해 너무 심하게 외롭고 고독한 싱글맘이 됐는데, 자식 키우는 일이 만만치 않은 것은 어디 싱글맘 뿐이겠느냐"고 적었다.

그러면서 "어린 아이들 키우는 많은 어머님이 그러하듯 나 역시 육체적으로는 고되지만, 밝고 건강하게 성장하는 아이들을 보면 또 다른 힘이 생긴다. 나 이상으로 아이들을 아껴주고 사랑해주는 참 좋은 사람을 만나서 행복하게 잘 지내고 있다. 이제 지나친 걱정은 그만 접어 달라"고 밝혔다.

강성연은 이사를 떠나는 이유에 대해 "아이 안전과 심리적 안정을 위해 이사를 결정한 게 아니"라며 "오랫동안 고민해왔고, 가족들과 어렵게 결정했다. 두 달 전 아이가 다친 건, 친구들과의 장난에서 비롯된 게 아닌 일방적인 피해였다. 사과는 전달 받았으나, 내 마음이 풀리지 않았던 이유는 진심이 전해지지 않은 보호자와의 전화 통화 때문이었다. 당시 너무 속상하고 분한 마음을 기록했는데, 오래 기사화되고 심하게 왜곡될 줄은 몰랐다"고 했다.

한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온(49)과 결혼, 11년 만인 2023년 12월 파경을 맞았다. 두 아들을 홀로 키우고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지