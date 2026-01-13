염경환, 홈쇼핑 완판남…“지난해 순수익 50억, 세금만 23억”

유튜브 채널 '짠한형' 화면 캡처

코미디언 염경환이 홈쇼핑 쇼호스트로 활약 중인 가운데 놀라운 수익 규모가 공개됐다.

12일 유튜브 채널 '짠한형'에는 개그맨 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.

염경환은 같은 기수냐는 질문에 "나이가 같고 (신동엽이) 한참 선배"라고 말했다. 이에 신동엽은 "홈쇼핑으로 잘 나가는 걸 보고 친구하자고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

염경환과 고등학교 때부터 친구인 지상렬은 "이번 연도에도 순수익만 50억"이라며 "세금만 23억"이라고 했다.

이어 "우리 경환이가 움직이는 국세청"이라며 "이런 사람들 때문에 우리가 먹고 산다"고 말했다.

최양락은 "셋이 SBS 기수는 달라도 구라, 상렬, 경환 셋이 제물포고 같은 반이었는데 세 명이 스타가 된 건 처음 본다"고 놀라워했다.

이봉원이 "구라가 공부를 제일 잘했다며?"라고 묻자, 염경환은 "셋 중에는 제일 잘했다"고 답했다.

지상렬은 "걔가 반장이 된 이유가 다 쳐졌다 애들이"라며 "그래서 걔가 대가리가 됐다"고 했다. 그러면서 "빠가사리에서 망둥이 된 것"이라고 말해 웃음을 안겼다.

제일 못 한 게 본인이었냐는 질문에 지상렬은 "염경환이죠"라고 했다.

염경환은 현재 홈쇼핑계의 '완판남'으로 등극했다. 월 100회 이상 홈쇼핑 방송에 출연하는 것으로 알려졌다.

