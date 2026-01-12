[포토] 알파드라이브원 리오 '멋짐 폭발'

그룹 알파드라이브원 리오가 12일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 열린 첫 번째 데뷔 미니 1집 'EUPHORIA(유포리아)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 열띤 공연을 펼치고 있다.

타이틀곡 'FREAK ALARM(프릭 알람)'은 묵직한 붐뱁 비트 위에 자유로운 에너지가 더해진 힙합 댄스곡으로 이날(12일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만날 수 있다.

