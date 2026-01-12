포항세명기독병원, 지역사회 나눔의료 실천

포항세명기독병원은 의료취약 환자 치료비를 지원하며 지역사회 나눔 의료를 실천하고 있는 가운데 2018년부터 2025년까지 총 120여 명에게 1억 원 이상을 지원했다고 12일 밝혔다.

포항세명기독병원 사회사업팀은 2025년 12월 말 치료 중단 위기에 놓인 한 의료취약 환자에게 사랑나눔후원회 사회사업기금을 통해 치료비를 지원했다.

포항세명기독병원 전경. 포항세명기독병원 제공

지원 대상자는 해외 활동 중 당뇨 합병증에 따른 족부 질환으로 국내 치료가 필요했던 환자로, 장기간 치료가 이어지며 경제적 부담이 커진 상황이었다.

사회사업팀은 주치의 의뢰를 바탕으로 사례를 검토한 뒤 사회사업기금 200만원을 지원해 환자가 치료를 지속할 수 있도록 도왔다.

세명기독병원은 2018년 고 한영빈 설립이사장의 '네 이웃을 위해 봉사하라'는 봉사 정신을 계승해 '사랑나눔후원회'를 개설했다.

사회사업팀은 후원회 기부금을 바탕으로 질병 치료 과정에서 발생하는 심리·사회·경제적 어려움을 함께 해결하며 환자와 가족이 치료 이후의 삶까지 이어갈 수 있도록 지원하고 있다.

세명기독병원은 환자 지원을 일회성에 그치지 않고 꾸준히 확대해 왔다.

앞으로도 도움이 필요한 의료취약 환자 지원을 지속하며 지역사회 의료 돌봄의 역할을 강화해 나갈 계획이다.

한동선 병원장은 "고 한영빈 설립이사장은 포항에 제대로 된 의료시설이 부족하던 시절 천막진료소에서 진료를 시작했고, 무료 또는 할인 진료를 마다하지 않으며 치료를 포기해야 하는 환자가 없도록 헌신해왔다"라며 "설립 이념을 이어받아 의료취약 환자 지원을 지속확대하고, 지역거점병원으로서 치료 이후의 삶까지 함께하는 의료를 실천하겠다"고 말했다.

최경숙 사회사업팀장은 "병원 사회사업팀은 환자와 가족이 치료 과정에서 겪는 심리·사회·경제적 어려움을 함께 해결하며, 치료 이후의 삶까지 이어갈 수 있도록 지원하고 있다"라며 "작은 지원이지만 치료를 이어갈 수 있는 중요한 디딤돌이 되길 바란다"고 전했다.

한편 세명기독병원은 한국전쟁 당시 천막진료소에서 출발해 현재 734병상 규모의 지역 대표 종합병원으로 성장하며 개원 75주년을 맞았다.

2025년 1월 보건복지부로부터 대구·경북 유일 '지역심뇌혈관질환센터'로 지정됐으며, 첨단 의료 인프라를 바탕으로 '지역 완결형 의료'를 구현하고 국내외 의료 나눔을 지속해왔다.

최근에는 로봇수술과 인공지능(AI) 기반 스마트병원 구축에 본격 투자하는 등 미래 의료를 선도하고 있다는 평가가 나온다.

