영천 첫 '천원주택' 입주자 모집에 22대 1 경쟁률

경북 영천시는 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜고 안정적 지역 정착을 위해 추진하는 '천원주택'의 첫 입주자 모집 결과 22대 1의 경쟁률을 나타냈다고 12일 밝혔다.

천원주택은 입주자가 월 3만원(하루 1천원)의 임대료를 부담하면, 영천시가 차액을 보전하는 방식으로 운영하는 주거복지 정책이다.

영천 첫 '천원주택'. 영천시 제공

지난 6∼8일 한 첫 입주신청에서 모두 20가구 모집에 441가구가 신청을 했다.

유형별로는 12채를 공급하는 청년형에 344명이 지원해 28.6대 1의 경쟁률을 기록했다.

8채를 공급하는 신혼부부형은 97명이 지원해 12.1대 1의 경쟁률을 기록했다.

최종 입주대상자는 경북도개발공사의 자격검정 및 소명 절차를 거쳐 오는 4월 말 최종 발표한다.

선정된 입주자는 개발공사와 계약을 하게 된다.

시는 오는 12월 준공 예정인 금호읍 매입임대주택(42채)에도 천원주택 사업을 확대해 보다 많은 청년과 신혼부부에게 혜택을 제공할 방침이다.

최기문 영천시장은 "인구감소지역인 영천에서 청년과 신혼부부 주거 부담을 실질적으로 줄여 안정적으로 지역에 정착할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

