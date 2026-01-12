aT, ‘국산콩 소비활성화를 위한 토론회’ 개최

한국농수산식품유통공사(aT, 사장 홍문표)는 12일 국회에서 농림축산식품해양수산위원회 어기구 위원장, 더불어민주당 윤준병 의원과 국민의힘 김선교 의원이 공동 주최한 ‘국산 콩 소비활성화를 위한 산업발전 방안’ 국회 토론회를 개최했다고 밝혔다.

한국농수산식품유통공사 제공

이번 토론회는 국산 콩의 소비수요 확대를 통해 생산량을 견인하고 자급률을 높이는 시장의 선순환 방안을 모색하기 위해 개최되었다.

현장에서는 정부와 학계, 기업, 시민단체 등 농업 분야 이해관계자 약 170명이 참석한 가운데, △국산콩 산업 정책 및 발전 방안(농림축산식품부), △생산자의 시각에서 본 소비 활성화 방안(한국들녘경영중앙연합회), △식품소비 트렌드와 국산 콩 소비활성화(동국대학교) 등 정책·생산·소비를 아우르는 3가지 주제로 발표가 이루어졌다.

이어진 지정토론에서는 생산자단체, 식품업계, 소비자단체 등 각 분야 전문가 5인이 ‘국산 콩 소비활성화를 위한 산업발전 방안’을 주제로 다양한 소비 방안을 나누고, 현장 질의가 이어졌다.

토론회장 앞에는 국산 콩 이해도 제고를 위한 주요 품종과 국산 콩을 활용한 다양한 가공식품을 한눈에 볼 수 있는 전시도 함께 진행되어 참석자들의 이목을 끌었다.

특히 콩단백면, 콩마요네즈, 국산콩 화장품 등 신제품군 13종이 소개되어 기존에 콩이 주로 활용되던 두부, 두유, 된장류를 뛰어넘은 국산 콩의 다양한 활용 방안 가능성을 선보였다. 참가자들은 제품 특성과 가공 기술의 설명을 들으며, 국산 콩이 건강·환경 소비 트렌드에 부합하는 점에 공감했다.

홍문표 aT 사장은 “국산 콩은 우리 국민의 건강을 지키는 훌륭한 단백질원이자, 대한민국의 식량자급률을 높일 수 있는 핵심 전략작물”이라며, “생산과 소비가 함께 어우러져 국산 콩 산업이 지속적으로 발전할 수 있도록 최선을 다하고, 소중한 제안들이 정책과 사업으로 이어지도록 앞장서겠다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지