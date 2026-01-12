앱 이름이 ‘죽었니?’…中 1인 가구 생사 확인 서비스 인기 폭발

중국에서 1인 가구의 생사 확인을 목적으로 개발된 스마트폰 앱이 예상 밖의 흥행을 기록하고 있다.

홍콩 성도일보 등 중화권 매체에 따르면 스마트폰 앱 ‘죽었니?’(死了?)가 최근 중국 내 애플 앱스토어 유료 앱 순위 1위에 오르며 화제를 모았다.

해당 앱의 이용 방식은 단순하다. 사용자가 매일 앱에 접속해 ‘출석 체크’를 하면 일종의 ‘생존 확인’이 완료되고, 이틀 연속 체크가 이뤄지지 않을 경우 다음 날 긴급 연락처로 알림이 자동 발송된다.

중국의 1인 가구 생사 확인 앱 ‘죽었니’. 성도일보 캡처

앱은 출시 초기 무료로 배포됐지만 이후 가격이 8위안(약 1700원)으로 책정됐다. 개발에 투입된 비용은 약 1000위안(20만원 수준)에 불과해 이미 손익분기점을 넘은 것으로 알려졌다. 다운로드 증가 속도는 출시 후 100배 이상으로 급증해 서버 과부하 문제까지 발생하는 상황이다.

중국 관영 매체 환구시보의 전 총편집장 후시진은 웨이보를 통해 “정말 좋은 앱이며 많은 외로운 독거노인에게 도움이 될 것 같다”고 평가했다. 글로벌타임스 또한 “1인 가구의 안전 모니터링에 대한 인식이 확산하는 긍정적 지점”이라고 보도했다.

개발팀은 1995년 이후 출생한 3명으로 구성돼 있으며, 창업자 중 한 명은 회사 지분 10%를 100만위안(약 2억1000만원)에 양도할 계획을 밝히기도 했다. 이는 시장 확장 가능성을 의식한 지분 매각이라는 해석도 나온다.

중국에서는 2030년까지 1인 가구 인구가 최대 2억명에 이를 수 있다는 전망이 제기된다. 독거 고령층과 독신 젊은층 모두에서 ‘갑작스러운 사고·질병’에 대한 우려가 커지면서 관련 수요가 늘어난 것으로 풀이된다.

앱 창업팀은 향후 비상 알림 방식 확대, 메시지 남기기 기능 추가 등으로 고령 사용자 접근성을 강화할 방침이다. 현재는 주로 젊은 1인 가구를 중심으로 이용되지만 장기적으로 독거노인 시장까지 겨냥하겠다는 전략도 밝혔다.

다만 작명 방식에 대한 논란도 적지 않다. ‘죽었니?’라는 앱 이름이 지나치게 자극적이라는 지적이다. 이용자 리뷰에서도 “기능은 유용하지만 불쾌감을 줄 수 있다”는 평가가 공존한다. 이에 개발팀은 ‘살아있니?’라는 명칭 변경도 검토 중인 것으로 전해졌다.

