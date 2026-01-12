강선우, 휴대전화 비번 ‘함구’…김경 PC에선 포맷 흔적 확인

‘1억원 공천헌금’ 수수 의혹을 받는 무소속 강선우 의원이 압수수색에 나선 경찰에 휴대전화를 제출하고도 비밀번호 제공은 거부한 것으로 드러났다. 더불어민주당을 탈당할 때만 해도 “수사에 적극 협조하겠다”고 밝혔지만 막상 수사가 본격화하자 태도가 돌변한 것이다.

무소속 강선우 의원(왼쪽), 김경 서울시의원. 세계일보 자료사진·연합뉴스

12일 취재를 종합하면 경찰은 전날 강 의원과 강 의원 측 남모 사무국장, 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원의 주거지·사무실 등 7곳과 휴대전화 등에 대해 압수수색을 실시했다.

강 의원은 압수수색 과정에서 경찰 요청에 따라 본인 휴대전화를 제출했다. 그러나 수사팀이 휴대전화 비밀번호를 물은 데 대해서는 답하지 않은 것으로 전해졌다. 대신 현장에 있던 보좌진이 비밀번호 제공을 거부하는 취지의 답변을 한 것으로 알려졌다.

경찰이 확보한 강 의원 휴대전화는 지난해 하반기 출시된 최신형 아이폰이었다. 당사자가 비밀번호를 알려주지 않으면 사실상 포렌식이 불가능한 사정이다.

김 시의원의 경우 전날 귀국 직후 이날 새벽까지 3시간30분 정도 이어진 조사에서 최근 제출한 자수서 취지대로 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 자수서에는 ‘강 의원 측에 1억원을 건넨 뒤 돌려받았다’는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 논란 초기만 해도 김 시의원은 1억원 전달 사실 자체를 완전히 부인한 터라, 추후 강 의원이 내놓은 입장문에 꿰맞춘 것 아니냐는 지적이 나온다.

경찰은 이날 서울시의회로부터 김 시의원이 지난해 10월 반납한 PC 2대를 임의제출 받았지만 이 중 1대가 포맷된 흔적이 있는 것으로 전해졌다. 김 시의원은 지난해 10월 국민의힘 진종오 의원으로부터 ‘지방선거 경선 종교단체 동원 의혹’으로 고발당하자 PC 2대를 시의회에 반납했다. 경찰은 포맷 여부 등을 포렌식으로 확인할 방침이다.

경찰은 강 의원 등 3명 모두 출국금지 조치를 해놓은 상태라고 이날 밝혔다. 조만간 김 시의원을 다시 불러 조사한 뒤 강 의원도 소환 조사한다는 방침이다. 강 의원 공천헌금 의혹 관련 압수수색을 놓고 ‘늑장수사’라는 평이 계속 나오는 가운데 박정보 서울경찰청장은 이날 정례간담회에서 “늑장수사, 봐주기 수사 등 경찰 수사의지나 능력에 대해 여러 말씀을 주시는데, 철저히 수사해서 실체적 진실을 밝히라는 주문으로 이해하고 있다”며 “좌고우면하지 않고 나중에라도 의혹이 남지 않도록 원칙대로, 신속하게 실체적 진실을 밝혀내도록 하겠다”고 말했다.

김 시의원의 미국 출국을 막지 못했단 지적에 대해서는 사건 배당이 ‘1월2일’에야 이뤄져 조치가 늦은 측면이 있다고 설명했다. 박 청장은 “좀 억울한 측면이 있다”며 배당 직후 미국 출국 사실을 확인하고 김 시의원에게 연락을 취했지만 당일엔 연결되지 않았다고 밝혔다. 이후 김 시의원 측 연락이 와서 ‘수사 협조’ 의사를 밝혀와 조기 귀국을 요청했단 설명이다.

