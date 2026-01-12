경찰 “정보유출 3000건 이상”…쿠팡, 셀프 조사 피해 규모도 축소?

경찰이 쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태와 관련해 압수물을 분석 중인 가운데 유출 피해 규모가 쿠팡 측이 주장한 3000건보다 많은 것으로 파악됐다. 쿠팡의 자체조사 결과가 축소된 것 아니냐는 의혹을 키우고 있다. 경찰은 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표에게 출석을 요구했지만 한 차례 불응한 사실도 확인했다.

박정보 서울경찰청장은 12일 정례간담회에서 “자료 유출 범위와 관련해 쿠팡 측에서 3000건 정도를 이야기했는데 분석이 완전히 끝나진 않았지만 그보다는 많은 것으로 보고 있다”고 밝혔다. 경찰은 압수물 분석을 통해 유출된 계정과 배송지 정보 등을 분류하고 있다.

서울 시내의 한 쿠팡 차고지 모습. 뉴시스

쿠팡은 지난달 25일 자체조사를 통해 전직 직원이었던 중국 국적 피의자가 3300건 규모의 개인정보를 빼갔고 이 중 3000건을 저장했다고 밝혔지만, 이 같은 발표에 신빙성이 없다는 지적이다. 쿠팡은 범행에 사용된 피의자의 노트북도 자체 회수해 증거훼손 논란도 일었다.

로저스 대표는 쿠팡이 경찰과 협의 없이 자체조사를 진행한 사안과 관련해 공무집행방해, 업무방해 등 피고발인 신분으로 지난 5일 경찰 조사를 받기로 해놓고 실제 출석하지 않은 것으로 나타났다. 경찰은 로저스 대표와 2차 소환날짜를 조율 중이다. 로저스 대표가 해외로 출국할 수 없도록 출국정지 조치도 검토하고 있다고 설명했다.

로저스 대표는 지난달 국회 쿠팡 연석 청문회에서 자체조사를 진행한 경위에 대해 국가정보원의 지시로 개인정보 유출 용의자를 만났다고 답변했다. 하지만 국정원이 이를 부인하면서 국회 과학기술정보방송통신위원회는 지난달 31일 로저스 대표 등을 국회증언감정법상 위증 등 혐의로 고발하기로 의결했다.

“김범석 조사받아라” 유족의 외침 2020년 쿠팡 물류센터에서 과로로 숨진 고(故) 장덕준씨 어머니 박미숙씨(오른쪽)가 12일 중구 서울지방고용노동청 앞에서 쿠팡 창업자 김범석 의장을 산업안전보건법 위반으로 고발한 건과 관련, 고발인 조사를 받기 전 발언하고 있다. 왼쪽은 강민욱 택배노조 쿠팡본부 준비위원장. 뉴스1

박 청장은 “(국회 고발이 접수되면) 로저스 대표의 국회 증언이 사실인지 확인하는 수사도 할 것”이라고 말했다.

경찰은 개인정보를 유출한 중국 국적 피의자에 대한 추적도 이어가고 있다. 경찰은 국제형사경찰기구(인터폴)와 공조해 피의자를 쫓고 있고 중국 측에도 형사사법공조를 요청했다고 밝혔다. 경찰은 피의자와 아직 접촉하지 못했고 해외 도피 여부도 파악하지 못한 것으로 나타났다.

대구 칠곡 쿠팡 물류센터에서 근무하던 고(故) 장덕준씨가 2020년 과로사한 사건에 대해 쿠팡이 산업재해를 은폐했다는 의혹에 대해서도 수사가 진행 중이다. 박 청장은 “일반 형법상 증거인멸로 보면 공소시효가 있는 것으로 보고 있으며 특별법상으로도 확인 중”이라고 말했다.

