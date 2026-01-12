멜론, 이달의 아티스트로 인디밴드 ‘전자양’ 선정

뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 인디음악 활성화 프로젝트 ‘트랙제로(TrackZero)’를 통해 새해 첫 이달의 아티스트로 8년만에 정규앨범을 발표한 인디밴드 전자양을 선정했다고 12일 밝혔다.

멜론이 2022년 4월부터 목요일마다 모바일 앱 메인화면을 통해 조명 중인 ‘트랙제로’는 매달 ‘이달의 아티스트’와 ‘이달의 추천 신곡’을 발표하고 있다.

‘이달의 아티스트’는 국내에 음원을 발표한 아티스트가 대상이며, ‘트랙제로 추천 신곡’은 3~4개월 내 발매된 곡 중에 선정한다.

‘트랙제로’는 국내 음원플랫폼 업계 유일 인디음악 지원사업이다. 이를 통해 음악산업 전체의 동반성장에 주력하고 있다.

이번에 뽑힌 전자양은 보컬 이종범의 원맨 밴드였으나 2015년부터 밴드 체제로 전환하여 활동 중이다.

지난해 12월 말에는 정규 4집 ‘합주와 생활’을 공개했다.

멜론은 이달의 아티스트로 선정된 전자양과 전문위원의 인터뷰 내용을 멜론매거진을 통해 공개했다.

또한 전자양의 이번 앨범 뿐 아니라 ‘흑백사진’, ‘오컬트’, ‘멸망이라는 이름의 파도 / 캠프파이어’, ‘던전2’, ‘오늘부터 장마’ 등 전문위원들이 선정한 전자양의 추천 플레이리스트 18곡도 함께 공개했다.

