폼팩터·스마트폰 융합 ‘갤Z트라이폴드’ Best!

삼성전자의 차세대 폴더블폰 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’(이하 트라이폴드)가 최근 막을 내린 ‘CES 2026’에서 크게 주목받았다.



미국 유력 정보기술(IT) 매체 씨넷은 트라이폴드를 ‘CES 2026 최고의 제품’으로 선정하며 폼팩터 혁신성을 높이 평가했다. CES 공식 파트너사인 씨넷은 CES를 주관하는 미국소비자기술협회(CTA)와 협력해 총 22개 카테고리에서 63개의 수상작을 선정하고 이 중 ‘최고의 제품’ 1개를 꼽았다.

관람객이 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에 마련된 윈 호텔 삼성전자 단독 전시관에서 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’를 구경하고 있다. 삼성전자 제공

씨넷은 트라이폴드에 대해 “눈길을 사로잡는 디자인에 실용성까지 갖춘 제품”이라며 “슬림한 폼팩터(기기 형태)에 풀사이즈 태블릿과 스마트폰이 융합된 진정한 하이브리드 제품”이라고 평가했다.



트라이폴드는 이번 CES 전시장에서 관람객들의 이목을 집중시켰다. 정의선 현대자동차그룹 회장이 삼성전자 단독 전시장에서 트라이폴드를 살펴보며 “장모님께 하나 사드려야겠다”고 말해 화제가 됐다. 이청 삼성디스플레이 사장은 현장 기자단 인터뷰에서 “동영상 감상과 업무 활용 시 패드나 노트북 수준의 경험을 제공해 매우 만족스럽다”며 트라이폴드를 고리로 한 폴더블 시장의 성장세를 확신하기도 했다.



삼성전자의 디스플레이와 오디오 신제품도 수상 목록에 이름을 올렸다. 삼성 유기발광다이오드(OLED) TV 최초로 번인(영구적인 잔상)을 방지하는 기술이 탑재된 프리미엄 OLED TV 라인업 ‘S95H’는 ‘최고의 TV 또는 홈 시네마’ 부문에서, 세계적인 가구 디자이너 에르완 부훌렉과 협업한 스피커 ‘뮤직 스튜디오 5’는 하나의 예술작품과 같은 독창적인 디자인으로 ‘최고의 홈 오디오’ 부문에서 각각 수상했다.

