LGD 정철동 “1등 기술로 피지컬 AI 대응”

“피지컬 AI의 등장은 당황스럽지 않습니다.”



정철동(사진) LG디스플레이 사장은 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 ‘CES 2026’ 현장에서 취재진을 만나 이같이 말하며 “이미 휴머노이드 로봇이 요구하는 디스플레이 규격이 차량용 디스플레이 규격과 유사하기 때문”이라고 덧붙였다.



LG디스플레이는 이미 이번 CES에서 휴머노이드 로봇용 유기발광다이오드(OLED) 패널을 처음으로 공개했다. 정 사장은 “로봇은 자동차처럼 신뢰성이 중요하고, 곡면 디자인을 구현해야 한다”며 “우리는 휘어지기 쉬운 플라스틱 OLED(P-OLED) 기술을 이미 확보하고 있어 충분히 커버할 수 있다”고 자신했다. 그는 “피지컬 AI 로봇 기술을 우리 디스플레이 생산 공정에 도입해 활용하는 방안도 구상 중”이라고 덧붙였다.



정 사장은 올해 경영 화두로 ‘지속 가능한 수익 구조’와 ‘기술 중심 회사로의 체질 개선’을 제시했다. 지난해 전사적인 노력 끝에 흑자 전환에 성공했는데, 올해는 외부 환경 변화에도 흔들리지 않는 기초 체력을 기르겠다는 의지다.



특히 정 사장은 ‘기술을 통한 원가 혁신’을 강조했다. 그는 “고객들은 압도적 기술과 가격 경쟁력을 동시에 원한다”면서도 “단순히 싼 재료를 써서 원가를 낮추는 것이 아니라, 수율을 높이고 마스크 공정 수를 줄이는 등 ‘1등 기술’ 개발을 통해 원가를 절감하는 방식을 지향한다”고 명확히 했다.



정 사장은 업계 관심사였던 LG디스플레이의 IT용 8.6세대 OLED 투자에 대해서는 신중한 입장을 재확인했다. 정 사장은 “투자는 경제성이 있어야 하는데, 현재 고객과 제품 조합을 따져보면 아직 8.6세대 투자로 수익을 낼 수 있는 타이밍이 아니다”라며 “현재 시장 규모 수준은 기존 6세대 라인으로도 충분히 커버할 수 있다”고 말했다. 무리한 확장보다는 내실을 다지겠다는 뜻이다.



정 사장은 이번 CES 현장에서 체감한 중국 디스플레이 업계의 추격에 대해 위기감도 내비쳤다. 그는 “중국 업체들이 OLED를 따라잡기 위해 액정표시장치(LCD)의 화질과 원가 측면에서 엄청난 노력을 하고 있음을 느꼈다. 경쟁이 정말 치열해졌다”며 “기술력과 노하우가 필요해 중국이 따라잡기 어려운 대형과 소형 OLED에서 경쟁력을 더 키우겠다”고 밝혔다.

