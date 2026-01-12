‘5명 사망’ 서산영덕고속도로 추돌사고…경찰, 수사전담팀 편성

경북 상주에서 발생한 서산영덕고속도로 다중 추돌사고 원인을 조사 중인 경찰이 수사전담팀을 편성하고 본격적인 수사에 돌입했다.

10일 경북 상주시 서산영덕고속도로에서 발생한 다중 추돌사고로 다수 사상자가 발생한 가운데, 사고로 부서진 화물차를 관계자들이 수습하고 있다. 연합뉴스

경북경찰청은 12일 교통과장을 팀장으로 수사전담팀을 꾸렸다고 밝혔다. 이들은 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상을 토대로 당시 상황을 분석하는 데에 주력하고 있다. 도로관리청의 사고예방을 위한 사전 조치 여부에 대한 사실관계도 확인한다. 여기에 도로교통공단에 교통사고 분석을 의뢰해 사고 발생과 사망 간 인과관계를 규명하기로 했다.

경찰 관계자는 “더 자세한 내용은 수사상 공개하기 어렵다”면서도 “제동 흔적과 차량 상태, 사고 당시 기상 자료 등을 종합 분석해 정확한 사고 경위를 조사할 방침”이라고 말했다.

지난 10일 오전 서산영덕고속도로 남상주나들목(IC) 인근에서는 동시다발적인 연쇄 추돌 사고가 발생해 5명이 숨지고 10명이 다쳤다. 사고의 원인으로는 블랙아이스가 지목됐다. 블랙아이스는 눈이나 비가 내린 후 기온이 급격히 떨어지면서 노면의 물기가 얇은 얼음막으로 변하는 현상이다.

