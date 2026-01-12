화천산천어축제 이틀간 10만명 몰려… "안전 최우선"

2026 얼음나라 화천산천어축제가 완벽한 폭설 대응으로 국내 유일 글로벌 겨울축제 면모를 보여주고 있다.

12일 화천군에 따르면 축제 개막일인 10일 화천에는 대설주의보가 경보가 발효돼 오후부터 굵은 눈발이 날리기 시작했다.

밤새 이어진 눈에 11일 새벽 화천산천어축제장은 마치 거대한 흰 이불을 뒤집어 쓴 것 같은 모습으로 변했다.

화천산천어축제에 참여한 관광객이 얼음낚시로 잡은 산천어를 들어 보이고 있다. 화천군 제공

하지만 이른 새벽부터 수십여대 장비와 인력이 투입되자 축구장 40개 면적 얼음판은 삽시간에 제 모습을 찾기 시작했다.

화천군은 수륙 양용차에 제설장비를 부착하고 신속하게 수거한 눈을 외부로 옮겼다.

덕분에 낚시터 입장이 시작된 오전 8시30분부터 관광객들은 정상적으로 프로그램을 이용할 수 있었다.

드넒은 얼음썰매장과 눈썰매장, 아이스 봅슬레이, 얼음축구장 등 빙판 위에서 운영되는 모든 프로그램들도 차질없이 운영을 시작했다.

축제장 양 옆 통로 역시 말끔하게 정리됐다.

전남 광주에서 가족들과 축제장을 찾은 김영진(55)씨는 “낚시터 예약은 했는데, 어제 눈소식이 있어서 혼잡하지 않을까 걱정이 정말 많았다”며 “막상 도착하니 정말 제설이 잘 돼 있어 깜짝 놀랐다. 처음엔 군인들이 눈을 다 치운줄 알았는데 공무원들이 치웠다고 하니 사실 믿어지지 않았다”고 말했다.

인근 춘천시에서 축제장을 찾은 박도준(25)씨는 “가족들과 1년 전부터 축제장에 가자고 약속을 했는데, 눈이 엄청나게 내려 걱정을 했다”며 “오늘 아침 일찍 축제장에 왔는데 큰 딜레이 없이 낚시터에 입장해 가족들과 정말 즐거운 시간을 보내고 있다”고 했다.

축제운영위원회는 개막 첫날 6만5000명이 방문하는 등 이틀 동안 10만명 넘는 관광객이 찾은 것으로 잠정 집계했다. 화천산천어축제는 다음 달 1일까지 이어진다.

최문순 화천군수는 “눈이 쌓여 굳으면 얼음판 유지에도 어려움이 있다”며 “무엇보다 관광객 안전을 위해 신속한 제설작업을 진행하고 있다”고 했다.

