LG家 이탈 우려 불식…아워홈 “창사 이래 최대 실적”

아워홈이 지난해 신규 수주 실적이 창사 이래 최대를 기록했다고 12일 밝혔다.

아워홈에 따르면 아워홈은 지난해 단체급식 시장 신규 입찰 물량 가운데 약 30%를 수주했다. 또 지난해 기준 계약 만료를 앞둔 고객사의 85%와 재계약을 체결해 최근 5년간 가장 높은 재계약률을 기록했다.

범LG가에 속했던 아워홈이 지난해 한화그룹에 인수되면서 아워홈에 단체급식을 맡긴 LG 계열사 급식 물량이 이탈할 수 있다는 우려가 제기됐지만, 지난해 수주 실적으로 이 같은 우려를 불식시켰다고 아워홈은 설명했다.

아워홈은 단체급식의 핵심 경쟁력인 맛과 서비스에 역량을 집중한 점이 성과로 이어졌다고 분석했다. 또 햄버거 전문점 '파이브가이즈' 등 인기 브랜드 제품을 제공하거나 스타 셰프가 현장 조리를 하는 이벤트를 선보인 것도 긍정적인 평가를 받았다고 전했다.

아워홈 관계자는 "이번 성과를 바탕으로 맛과 품질을 지속적으로 높여가는 동시에 이용자들의 현장 목소리를 적극 반영할 것"이라며 "앞으로도 고객 만족도를 높이기 위해 다양한 변화를 시도해 나갈 예정"이라고 말했다.

