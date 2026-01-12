'환승연애4' 역대 최고 성과에 포상휴가 떠난다

TVING(티빙) 오리지널 '환승연애4'

OTT 플랫폼 TVING(티빙)의 화제작 오리지널 예능 '환승연애4'가 시리즈 역대 최고 성과를 인정받아 포상휴가를 떠난다.

12일 환승연애 제작진에 따르면, '환승연애4'가 플랫폼 내 대표 흥행 성과를 기록해 제작진과 MC들(사이먼 도미닉, 이용진, 김예원, 유라)을 대상으로 한 해외 포상휴가를 계획중인 것으로 전해졌다.

환승연애 팀은 오는 2월 출국을 목표로 하고, 현재 제작진과 MC들은 스케줄을 조율중인 것으로 전해졌다. 휴가지는 베트남으로 거론되고 있다.

지난해 10월 공개된 '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.

프로그램은 도파민 넘치는 남녀 간의 관계성과 다채로운 연출로 공개되는 매 회마다 큰 화제가 됐다.

특히 전 연인이 새로운 이성과 이어지는 모습을 지켜보는 X들의 감정선과 현재 혹은 과거의 연애를 다시 되짚어가는 출연진들의 모습은 연애를 해 본 시청자라면 알 수 있는 감정들을 불러 일으켜 많은 공감을 샀다.

'환승연애'는 플랫폼 내 대표 흥행 콘텐츠이기도 하지만, 특히 이번 시즌 4는 공개 이후 14주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 평균 대비 194%라는 높은 수치를 보였다.

또한, 이번 시즌에는 시리즈 사상 최초로 전 연인인 2명의 남성이 동시에 출연해 높은 도파민을 유발하는 상황이 조성돼 시청자들의 흥미를 유발했다.

한편, 종영을 앞둔 '환승연애4'는 오는 14일 마지막회(20회)를 공개할 예정이다.

