[포토] '혼자는 못 해' 화이팅!

입력 : 2026-01-12 14:24:45 수정 : 2026-01-12 14:24:44
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

방송인 전현무, 이수지, 이세희, 추성훈(사진 왼쪽부터)이 12일 서울 마포구 상암동 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC ‘혼자는 못 해’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

JTBC ‘혼자는 못 해’는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 ‘게스트 맞춤 팀플 버라이어티’ 예능이다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

