깨끗한나라, 서울시 표창 수상…도시녹화·정원문화 확산 공로 外 [유통소식]

글로벌 뷰티 기업 에이피알이 세계 최대 IT·가전 전시회 CES에 3년 연속 참가해 성공적으로 행사를 마치며 글로벌 파트너를 대상으로 K-뷰티테크의 우수성을 알렸다. 생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라는 서울 지역 발전과 도시녹화 및 정원문화 활성화에 기여한 공로를 인정받아 서울시 표창을 수상했다. 디아지오코리아는 지난9일, 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 ‘더 크라운’에서 ‘조니워커 블루 말띠 에디션’ 출시를 기념한 팝업스토어를 오픈했다.

◆ 깨끗한나라, 서울시 표창 수상…도시녹화·정원문화 확산 공로

생활 혁신 솔루션 플랫폼 기업 깨끗한나라는 서울 지역 발전과 도시녹화 및 정원문화 활성화에 기여한 공로를 인정받아 서울시 표창을 수상했다고 12일 밝혔다.

이번 표창은 깨끗한나라가 도심 내 유휴 공간과 공공장소를 활용해 생활밀착형 정원을 조성하고, 시민들의 녹지 접근성을 확대하며 지역사회 환경 가치 증진에 기여한 점을 높이 평가받은 결과다.

깨끗한나라는 ‘건강하고 깨끗한 세상을 위한 선순환’이라는 가치를 바탕으로 대표 사회공헌 캠페인 ‘클린사이클(Kleancycle)’을 추진하며 지역사회와 함께하는 ESG 활동을 꾸준히 펼쳐왔다. 그 일환으로 운영 중인 장기 녹지 조성 프로젝트 ‘깨끗한정원’은 현재까지 경기도 화성 발안천, 조선왕릉 의릉, 청주 오송호수공원 등 총 세 곳에 성공적으로 조성됐다.

특히 지난해에는 서울시와 협력해 네 번째 ‘깨끗한정원’인 ‘포포랜드’를 서울국제정원박람회 기업정원 부문에 선보이며 서울 시민들의 큰 호응을 얻었다. 깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 ‘포포몽(PAW-PAW MONG)’에서 이름을 딴 ‘포포랜드’는 반려동물과 반려인이 함께하는 건강한 일상을 응원하는 취지로 기획된 참여형 정원이다.

‘포포랜드’는 지난해 3월부터 5월까지 약 두 달간 약 400㎡(121평) 규모로 조성됐으며, ‘자연 속에서 남기는 행복한 발자국’을 주제로 디자인됐다. 곡선형 산책로와 얕은 언덕(마운딩 지형)을 중심으로 설계하고, 반려동물이 선호하는 색감과 부드러운 질감의 관목을 식재해 반려동물과 반려인이 모두 편안함과 즐거움을 느낄 수 있도록 했다. 또한 포포몽 캐릭터와 반려동물 눈높이에 맞춘 포토존을 마련해 시민들에게 특별한 경험과 추억을 제공했다.

깨끗한나라 관계자는 “이번 서울시 표창은 깨끗한나라가 지속해 온 사회적 책임과 ESG 활동의 성과를 공식적으로 인정받은 뜻깊은 결과”라며 “앞으로도 ‘깨끗한정원’을 비롯한 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 긍정적인 변화를 확산시키고, 건강하고 깨끗한 세상 조성에 적극 기여할 것”이라고 말했다.

◆ 에이피알, CES 2026 성료하며 글로벌 무대서 존재감 입증

에이피알의 CES 부스를 찾은 방문객이 메디큐브 에이지알 뷰티 디바이스를 체험하고 있는 모습. 에이피알 제공

글로벌 뷰티 기업 에이피알은 세계 최대 IT·가전 전시회 CES에 3년 연속 참가해 성공적으로 행사를 마치며 글로벌 파트너를 대상으로 K-뷰티테크의 우수성을 알렸다고 12일 밝혔다.

에이피알은 지난 6일(현지 시각)부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 ‘메디큐브’ 부스 운영을 성공적으로 마무리했다고 12일 밝혔다. 이번 CES에는 160여 개국 4천300여 개의 기업이 참가해 다양한 혁신 기술과 신제품들을 선보인 가운데, 에이피알 역시 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스와 메디큐브 화장품을 중심으로 다양한 뷰티테크 기술을 소개하며 글로벌 시장 내 존재감을 한층 강화했다.

에이피알에 따르면 이번 CES 2026 행사 기간 메디큐브 부스에는 약 1600여 명이 방문했다. 이는 지난해 CES 행사 대비 약 33%가량 증가한 수치로 글로벌 시장 속 높아지는 브랜드 인기를 입증했다. 특히 지난해부터 CES 혁신상에 ‘뷰티테크’ 부문이 신설되며 뷰티 산업 내 기술 적용 사례에 대한 관심이 확대된 만큼, 에이피알이 선보인 뷰티 디바이스와 기술 기반 제품 경쟁력에도 현장의 관심이 집중됐다.

현장에는 글로벌 방문객들의 발길이 이어진 가운데, 메디큐브 브랜드에 대한 관심을 바탕으로 부스를 찾은 방문객도 다수 확인됐다.

이들은 △부스터 프로 △부스터 프로 미니 플러스 △진동 클렌저 헤드 △부스터 브이 롤러 헤드 등 세안부터 기초 케어, 안티에이징 관리까지 아우르는 에이피알의 뷰티 디바이스와 고기능성 화장품을 직접 체험했으며, 긍정적인 호응과 함께 관련 기술 및 파트너십 구축에 대한 문의도 이어졌다.

에이피알은 이번 CES 성료를 발판 삼아 글로벌 파트너십을 더욱 넓히고 해외 유통 및 판매처를 확장할 계획이다. 실제로 에이피알은 지난해 글로벌 시장 공략을 본격화하면서 2025년 3분기 누적 기준 해외 매출 비중이 전체의 77%를 차지, K-뷰티를 넘어 글로벌 뷰티 브랜드로서의 입지를 빠르게 강화하고 있다. 올해는 미국, 일본 등 주력 시장은 물론 유럽, 동남아 등 신규 지역까지 글로벌 전반에서 온·오프라인 확장을 이어갈 방침이다.

에이피알 관계자는 “이번 CES 2026은 뷰티테크에 대한 글로벌 관심이 확대되는 가운데, 에이피알의 기술 경쟁력을 선보일 수 있었던 자리였다”며 “앞으로도 기술 고도화와 글로벌 파트너십 확대를 통해 K-뷰티테크의 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

◆ 디아지오코리아, ‘조니워커 블루 말띠 에디션’ 출시기념 팝업 오픈

디아지오코리아는 지난9일, 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 ‘더 크라운’에서 ‘조니워커 블루 말띠 에디션’ 출시를 기념한 팝업스토어를 오픈했다.

이날 오프닝 행사에는 조니워커 블루의 앰버서더인 배우 조인성과 셰프 손종원이 참석해 자리를 빛내며 높은 관심을 모았다.

조인성은 팝업 공간에서 ‘조니워커 블루 말띠 에디션’을 직접 살펴보며 "힘차게 달리는 말처럼 끊임없는 도전정신을 담은 '킵 워킹'의 메시지가 새해에 많은 분들에게 전해졌으면 좋겠습니다."며 브랜드 앰버서더로서의 소감을 전했다.

함께 참석한 손종원은 “섬세하면서도 깊이 있는 블렌딩이 인상적인 위스키로, 특별한 날, 특별한 사람과 함께하기에 잘 어울리는 에디션”이라고 말띠 에디션의 풍미와 스토리텔링에 대한 인상을 전했다.

이번 팝업스토어는 조니워커 블루 십이간지 에디션 최초로 선보이는 오프라인 팝업 공간으로, 런던을 기반으로 활동하는 패션디자이너 ‘로버트 운(Robert Wun)’과의 협업을 공간 전반에 걸쳐 소개한다. 조니워커의 ‘킵 워킹(Keep walking)’ 철학과 말이 지닌 도전과 정진의 메시지를 입체적으로 풀어냈다.

팝업스토어에서는 조니워커 말띠 에디션을 위한 커스터마이제이션 서비스 및 조니워커 제품 시향존, 조니워커와 로버트 운과의 협업 이야기를 전달할 예정이다. 조니워커 말띠 에디션을 구매할 경우 기본적으로 제공되는 스탬프와 아크릴 액자, 금색 숫자 스티커가 포함된 ‘셀프 스탬프 세트’ 외에 글랜캐런 잔 등의 추가 구성품이 증정된다.

‘조니워커 블루 말띠 에디션’ 팝업스토어는 22일까지 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 ‘더 크라운’에서 운영된다.

◆ 이랜드 스파오, '새해맞이페스타' 온·오프라인 통합 진행

이랜드월드에서 전개하는 제조·유통 일괄(SPA) 브랜드 스파오는 오는 16일부터 '새해맞이페스타' 캠페인을 진행한다고 12일 밝혔다.

‘새해맞이페스타’는 고객 성원에 보답하고자 준비한 신년 기념 캠페인이다. 고객으로부터 꾸준히 사랑받은 겨울 아이템을 엄선해 온·오프라인 통합으로 선보인다.

이번 캠페인에서는 △씬라이트 후드 재킷 △소프트얀 헤어리 라운드넥 스웨터 △소프트얀 여성 헤어리 하프집업 스웨터 △WARMTECH(웜테크) 라운드넥 △WARMTECH(웜테크) 모크넥 긴팔 등 1월에 입기 좋은 아이템을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다.

‘씬라이트 후드 재킷’은 스파오가 자체 개발한 3MIX-SOFT(3믹스-소프트) 충전재를 사용한 제품이다. '세 가지 따뜻함을 담은 한 겹의 기술'이라는 메시지를 전하며, 보온성과 기능성을 강조한 스파오 대표 아이템이다. 여성 라인에는 △세이지 그린 △올리브 레몬 △글로시 화이트 등 신규 컬러를 추가해 선택의 폭을 넓혔다.

‘소프트얀 헤어리 라운드넥 스웨터’와 ‘소프트얀 여성 헤어리 하프집업 스웨터’는 중량감 높은 짜임의 원사를 적용했으며, 부드럽고 따뜻한 착용감을 제공한다. 니트 소재의 늘어남을 방지하는 형태 안정성이 전작대비 개선됐다.

캠페인 기간 동안 △일정 금액 이상 구매 고객 대상 할인 쿠폰 증정 △새해맞이페스타 한정판 리유저블백 증정 등 다채로운 이벤트도 함께 진행된다.

이랜드 스파오 관계자는 "새해를 맞아 브랜드 인기 겨울 아이템을 합리적인 가격으로 준비했다"고 말하며, "26년에도 씬라이트, 소프트얀 등 스파오 대표 라인을 지속 개선하고 원가 혁신 이뤄내며 고객의 기대에 부응할 것"이라고 말했다.

◆ W컨셉, 라이프스타일 기획전… “새해 자기관리 수요에 매출 2배 증가”

패션 플랫폼 W컨셉은 2030 여성을 중심으로 건강과 자기관리를 위한 수요가 늘어나면서 라이프스타일 기획전을 개최한다고 12일 밝혔다.

W컨셉은 오는 18일까지 라이프스타일 기획전 ‘뉴이어 가이드 포 라이프(New Year Guide for Life)’를 선보인다. 건강한 자기관리와 집 분위기 전환 테마에 맞춰서 키친, 홈퍼니처, 조명, 플랜테리어 상품까지 한 번에 둘러볼 수 있도록 구성했다. 스타벅스, 아르떼미데, 보스, 다이슨, 시몬스, 노르딕슬립 등 라이프스타일 대표 브랜드가 참여한다. 최대 12% 할인쿠폰 등 3종 쿠폰팩을 제공한다.

W컨셉이 지난달 25일부터 이달 7일까지 매출을 분석한 결과, 전년 동기 대비 건강관리, 인테리어 등 상품 매출이 2배로 증가했다. 세부적으로는 스포츠웨어, 레깅스 등 △애슬래저 50%, 영양제, 다이어트 보조제 등 △이너뷰티 42%, 주방가전, 키친웨어, 패브릭, 조명, 홈데코 △라이프스타일 120% 등 증가했다.

새해 몸과 마음을 건강하게 하는 웰니스 루틴을 시작하려는 고객이 증가하면서 연말연시 수요가 건강관리에 초점이 맞춰진 것으로 분석된다. 조명, 러그, 수건, 플랜테리어 등 인테리어 변화를 통해 집을 단장하고, 건강한 식단을 위해 식기, 커트러리 등을 장만하려는 수요가 증가한 셈이다.

김은환 W컨셉 라이프 1팀장은 “새해를 맞아 몸과 주변을 정돈하려는 수요가 늘면서 건강, 홈 관련 상품 소비가 이어질 것으로 보인다”며 “더블유컨셉이 소개하는 가이드형 기획전에서 다양한 라이프스타일 상품을 만나보길 바란다”고 말했다.

◆ 노스페이스 애슬리트팀 이영건 선수 ‘2026 청송 아이스클라이밍 월드컵’ 동메달

영원아웃도어의 노스페이스 애슬리트팀 소속 이영건 선수가 지난 10일부터 11일까지 이틀간 경북 청송의 주왕산면 얼음골 일원에서 진행된 ‘2026 청송 아이스클라이밍 월드컵’ 남자 리드 부문에서 동메달을 차지했다고 12일 밝혔다.

(사)대한산악연맹(KAF)과 국제산악연맹(UIAA)이 주최하고 노스페이스가 공식 후원사로 참여한 ‘2026 청송 아이스클라이밍 월드컵’에는 전 세계 18개국의 120여명의 최정상급 아이스클라이머들이 대거 참여하여 열띤 경쟁을 펼쳤다.

이번 대회에 참여한 대한민국 아이스클라이밍 간판스타이자 노스페이스 애슬리트팀 이영건 선수는 대회 내내 높은 수준의 경기력을 보여 주었으며, 그 결과 동메달을 차지하며 한국 아이스클라이밍의 위상을 높였다.

성가은 영원아웃도어 사장은 “노스페이스 애슬리트팀 소속 이영건 선수가 수준 높은 경기력을 바탕으로 아이스클라이밍 월드컵에서 동메달을 차지한 것에 대해 진심으로 축하하고 한국 아이스클라이밍의 저력을 다시 한번 증명해준 것을 자랑스럽게 생각한다”며 “앞으로도 뛰어난 역량을 갖춘 선수들이 세계 무대에서 활약을 이어갈 수 있도록 지원을 다하는 한편, 아웃도어∙스포츠 저변 확대 및 발전을 위한 노력도 이어가겠다”고 덧붙였다.

◆ 리복, 새해 첫 트레이닝화 ‘나노 플렉스 TR 3.0’ 출시

LF의 글로벌 스포츠 브랜드 ‘리복’이 새해 다이어트 시즌을 맞아 기능성 트레이닝화 ‘나노 플렉스 TR 3.0’을 출시했다고 12일 밝혔다.

나노 플렉스 TR 3.0은 리복을 대표하는 기능성 트레이닝화 '나노(Nano)' 시리즈의 올해 신제품이다. 웨이트 트레이닝부터 다양한 운동을 부담 없이 즐기고 싶은 입문자와 데일리 트레이닝족을 위한 하이브리드 트레이닝화다.

올해 새롭게 출시된 나노 플렉스 TR 3.0은 고강도 크로스핏과 하드 트레이닝에 특화된 ‘나노 X5’와 달리 보다 폭넓은 운동 환경에 대응할 수 있도록 설계됐다. 입문자부터 데일리 트레이닝까지 아우르는 모델로 웨이트 트레이닝은 물론 다양한 실내 운동을 안정적으로 소화할 수 있는 것이 특징이다.

리복 관계자는 “앞으로도 리복은 제품 기술력을 기반으로 다양한 피트니스 고객과의 접점을 넓히며 퍼포먼스 영역에서의 경쟁력을 강화해 갈 것”이라고 말했다.

◆ 다이나핏, ‘유나의 하루’ 팝업스토어에 유나 등장

글로벌 스포츠 브랜드 다이나핏(DYNAFIT)이 신세계백화점 강남점에서 운영 중인 팝업스토어에 브랜드 뮤즈 ITZY(있지) 유나가 지난 10일 방문했다.

다이나핏은 이달 2일부터 신세계백화점 강남점 8층 브릿지존에서 2026년 SS 신제품 ‘하루(HAROO) 백팩’ 출시를 기념한 팝업스토어를 운영하고 있다. ‘유나의 하루’를 컨셉으로 기획된 이번 팝업은 다채로운 공간 연출과 체험형 콘텐츠를 선보이며 호응을 얻고 있다.

이날 유나는 트레이닝 상의와 미니스커트에 백팩을 매치해 젠지(Gen Z) 무드가 돋보이는 힙한 룩으로 모습을 드러냈다. 현장에서 ‘하루 백팩’을 착용해 보는가 하면, 키링을 직접 제작하고 일상 속 공간으로 꾸며진 포토존에서 셀카를 즐기는 등 팝업 공간 곳곳을 둘러보며 현장 분위기를 즐겼다.

이번 팝업스토어에서는 유나의 방문을 기념하여 팬덤 대상의 특별 이벤트도 진행된다. 팝업스토어 방문 후 나만의 키링을 만들어 SNS 인증샷을 업로드한 고객 중 추첨을 통해 유나의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진이 증정될 예정이다. 그 외에도 현장 구매 고객을 대상으로 풍성한 경품을 증정하는 럭키드로우가 함께 진행된다.

다이나핏 ‘유나의 하루’ 팝업스토어는 오는 15일까지 운영된다.

◆ 에이스침대, 겨울철 숙면 위한 온열매트 선택 가이드 제시

연초부터 이어진 한파로 수면 시 체온을 높여주는 온열매트가 필수 가전으로 자리 잡았지만, 정작 제품 선택 기준을 명확히 이해하고 있는 소비자는 많지 않다. 이에 에이스침대는 겨울철 숙면 환경 조성을 위한 온열매트 선택 가이드를 제시한다고 12일 밝혔다.

먼저 온열매트가 지나치게 두껍거나 단단하면 눕는 느낌이 달라지거나 배김 현상이 발생할 수 있다. 특히 뒤척임이나 자세 변화 시에도 이질감이 없는지를 확인하기 위해서는 브랜드 매장에서 직접 누워보거나, 실사용자 리뷰 등을 꼼꼼히 체크 후 구매하는 것이 도움이 된다.

취침 중 장시간 사용하는 제품인 만큼 안전성도 중요하다. KC 안전인증과 같은 기본적인 안전 기준 외에도, 수면 중 신체와 밀접하게 접촉하는 제품 특성상 라돈 및 전자파 관련 시험 및 인증 여부도 종합적으로 확인할 필요가 있다. 또 화재 위험성을 방지하기 위해 과열 시 자동으로 전원이 차단되는 안전 기능이 적용됐는지도 함께 살펴볼 필요가 있다.

에너지 소비량 역시 고려 대상이다. 하루 8시간 이상 사용하는 경우가 많아 월 단위 누적 사용 기준에서의 전력 소비 수준을 확인하는 것이 바람직하다. 최근에는 저전력 발열 방식을 적용한 탄소(카본) 소재 제품에 대한 관심도 이어지고 있다. 장시간 사용에 따른 전기요금 부담을 줄일 수 있다는 점에서다.

생활 환경을 고려한 관리 편의성도 따져봐야 한다. 음료나 땀 등으로 인한 오염 가능성을 감안해 생활방수 처리 여부와 세척·세탁이 가능한 구조인지 확인하는 것이 좋다. 사전 예열이나 취침 전 설정이 필요한 경우에는 원격 조절 기능 지원 여부도 참고할 수 있다.

에이스침대는 겨울철 숙면을 위한 ‘닥터스 온열매트’를 선보이고 있다. 해당 제품은 초슬림 1mm 탄소섬유 기술을 적용해 동전보다 얇은 두께로 설계된 것이 특징으로, 두꺼운 열선이나 부자재를 사용하지 않아 매트리스 고유의 쿠션감을 그대로 전달한다.

또 LCD 온도조절기를 통해 최대 99단계까지 온도 조절이 가능하며, 1~12시간 범위에서 1시간 단위 타이머 설정을 지원한다.

블루투스 연결 시 전용 앱을 통해 온도와 시간을 조정할 수 있어 개인의 수면 패턴에 맞춘 관리도 가능하다. 안전을 위해 과열 방지 스위치와 과전류 차단 기술도 적용됐다.

에이스침대 관계자는 “온열매트는 침대와 함께 사용하는 제품인 만큼 착용감과 안전성, 관리 편의성까지 종합적으로 고려해 선택하는 것이 중요하다”며 “닥터스 온열매트는 1mm초슬림 탄소섬유 기술로 매트리스 본연의 기능을 유지하는 제품으로, 가까운 에이스침대 매장을 방문해 직접 경험해보시길 바란다”고 전했다.

