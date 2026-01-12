“왜 8시 15분에 나와?”…에스파 홍백가합전 출연에 황당 음모론

걸그룹 에스파가 일본 공영방송 NHK 연말 음악프로그램 ‘홍백가합전’ 출연 직후 황당한 음모론에 휘말리자 NHK 측이 공식 반박에 나섰다.

에스파는 지난해 12월 31일 열린 ‘제76회 홍백가합전’ 무대에 오후 8시 15분경 등장했다. 이 시간대를 두고 일본 온라인 커뮤니티 일부 이용자들은 “히로시마 원자폭탄 투하 시각(오전 8시 15분)이나 종전기념일(패전일·한국의 광복절)을 연상시키려는 의도가 있다”는 주장을 제기했다.

걸그룹 에스파. 에스파 페이스북 캡처

이들은 방송 화면을 캡처해 “NHK가 한국 걸그룹을 통해 일본을 모욕하려 하고 있다”는 주장도 덧붙였다. 일부는 에스파 노래 ‘위플래시(Whiplash)’ 가사 중 ‘big flash(거대한 섬광)’, ‘drop(떨어지다)’, ‘blow(폭발하다)’ 등의 표현이 원폭 상황을 암시한다고 주장했다.

논란이 온라인을 중심으로 확산하자 NHK는 “온라인에서 유포되는 내용은 전혀 근거가 없는 허위 정보이며 어ᄄᅠᆫ 의도도 없었다”고 공식 입장을 밝혔다. 방송사 측은 출연 시간과 연출, 선곡 모두 기존 편성 흐름에 따라 결정된 것이라고 설명했다.

에스파를 둘러싼 반감은 홍백가합전 출연 소식이 알려지기 전부터 존재했다. 앞서 중국인 멤버 닝닝이 2022년 팬 플랫폼에 공개한 조명이 원폭 ‘버섯구름’을 연상시킨다는 지적이 일본 온라인에서 제기되며 논란이 불거진 바 있다. 이후 일본 내에서 닝닝의 홍백가합전 출연을 반대하는 서명 운동까지 진행됐다.

닝닝은 실제 공연에는 불참했다. 소속사 SM엔터테인먼트는 “인플루엔자 감염으로 휴식을 권유받았다”고 밝혔고, NHK도 같은 취지로 설명하며 “가짜 뉴스의 발신과 확산에 대해 적절히 대응하겠다”고 말했다.

홍백가합전은 일본에서 연말 시청률이 높은 대표 음악 프로그램으로, 현지 출연자를 선호하는 경향이 강하다. 이에 일부 일본 네티즌들은 해외 아티스트에 대한 거부감을 드러내며 불만을 제기하기도 했다.

