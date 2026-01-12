이병헌 골든글로브 남우주연상 불발…주인공은 티모시 샬라메

배우 이병헌이 골든글로브 남우주연상에 도전했지만 상을 받진 못했다.

이병헌은 11일(현지 시각) 미국 캘리포니아 비벌리힐스 비벌리힐튼호텔에서 열린 83회 골든글로브 시상식에서 영화 '어쩔수가없다'로 뮤지컬·코미디 부문 남우주연상 후보에 올랐으나 수상하지 못했다. 트로피는 '마티 슈프림'의 티모시 샬라메가 품에 안았다. 샬라메는 '원 배틀 애프터 어나더'의 리어나도 디캐프리오, '제이 켈리'의 조지 클루니, '블루문'의 이선 호크, '부고니아'의 제시 플레먼스 등을 제쳤다.

'어쩔수가없다'는 남우주연상 포함 뮤지컬·코미디 부문 작품상과 외국어영화상 등 총 3개 부문 후보에 올랐다.

넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 주제가 '골든'(Golden)은 주제가상을 받는 데 성공했다. '케이팝 데몬 헌터스'는 장편애니메이션상과 흥행상(Cinematic and Box Office Achievement) 후보로 올라 있기도 하다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지