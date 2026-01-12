트럼프 "對이란 강력 선택지 검토…이란서 협상하자고 연락와"

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지시간) 반정부 시위가 이어지는 이란과 관련, 대화와 압박의 양면 메시지를 냈다.



트럼프 대통령은 이날 플로리다 팜비치에서 워싱턴DC로 이동하는 전용기 에어포스원에서 이란에 대한 미국의 군사 개입 가능성과 관련해 기자들의 질문에 "우리는 이 사안을 매우 심각하게 보고 있다. 군도 이 사안을 살펴보고 있다"며 "몇몇 강력한 선택지들을 살펴보고 있으며, 결정을 내리게 될 것"이라고 말했다.

11일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 플로리다 팜비치에서 출발해 백악관으로 돌아오는 전용기 에어포스원에서 기자들과 이야기하고 있다. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이란 정부의 대응에 대해 "그들이 지도자들인지 모르겠지만, 아마도 그들은 폭력으로 지배하고 있는 것 같다"고 비판했다



그러면서 "우리는 한 시간마다 (이란 상황을) 보고받고 있고, 그에 따라 결정을 내릴 것"이라고 밝혔다.



미국과 적대적인 관계인 이란에서는 2주째 반정부 시위가 이어지고 있으며 이란 정부의 강경 진압으로 수백명의 사망자가 나오는 등 상황이 격화하고 있다.



트럼프 대통령은 정부 당국자들로부터 이란에 대한 군사개입 옵션을 보고받고 실행 여부를 검토하고 있는 것으로 전해졌다.



이와 함께 트럼프 대통령은 이란 정부가 미국에 협상을 제안해 왔다면서 대화 가능성도 거론했다.



트럼프 대통령은 "이란 지도자들이 어제 전화했다"며 이란 정부가 미국과의 협상을 원하고 있다고 전했다.



이어 "그들은 협상하길 원한다"며 "그들은 미국에 계속 두들겨 맞는 데 지친 것 같다"고 말했다.



트럼프 대통령은 "하지만 (양측) 회담이 열리기 전에 벌어지고 있는 일들 때문에 우리가 먼저 행동해야 할 수도 있다"며 "하지만 회담은 준비되고 있다"고 말했다.



트럼프 대통령은 또 이란에서 인터넷이 70시간 이상 차단된 것과 관련해 "가능하다면 인터넷을 다시 살릴 수도 있을 것"이라며 인공위성 인터넷망 스타링크를 운영하는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 통화할 예정이라고 밝혔다.



트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 대통령 체포 이후의 베네수엘라 상황과 관련해선 "우리는 잘하고 있다"며 "그쪽 지도부와 매우 잘 협력하고 있다"고 밝혔다.



그러면서 베네수엘라의 야권 지도자 마리아 코리나 마차도를 오는 13일 또는 14일에 만날 수 있다고 말했다.



앞서 베네수엘라 석유 인프라 재건 사업에 미국 기업들의 참여를 촉구한 트럼프 대통령은 투자에 신중한 기조를 보인 엑슨모빌을 지목하며 "엑슨의 반응이 마음에 들지 않는다. 그래서 엑슨을 (사업에서) 배제하는 쪽으로 마음이 기운 사람도 있다"며 "그들은 너무 약게 행동하고 있다"고 비판했다.



트럼프 대통령은 지난 9일 백악관에서 미국 석유 회사 대표들과 만나 베네수엘라에서의 안전을 보장하겠다며 투자 참여를 촉구했다.



그러나 이 자리에서 엑손모빌의 대런 우드 최고경영자(CEO)는 "현재 베네수엘라의 법과 상업적 제도와 틀을 보면 투자 불가능한 상태"라면서 회의적인 반응을 보였다.



트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어를 통해 베네수엘라에서 쿠바로 지원되는 석유나 자금을 차단하겠다고 밝힌 것과 관련, '쿠바와 어떤 종류의 합의를 기대하는 것이냐'는 질문에 "우리는 쿠바와 이야기하고 있고, 머지않아 알게 될 것"이라고 답했다.



쿠바로 가는 유조선을 나포할 계획이 있는지에 대해선 즉답을 피하면서도 "우리에겐 석유 분야에서 큰 관심을 보이는 사람이 정말로 많다"고 말했다.



트럼프 대통령은 덴마크령인 그린란드와 관련, '군사행동을 검토할 것이냐. 아니면 다른 거래를 생각하는 것이냐'는 질문에 "우리가 그린란드를 가지지 않으면 러시아나 중국이 가질 거다. 나는 그런 일이 일어나도록 두지 않을 거다"라며 "어떤 방식이든 우리는 그린란드를 갖게 될 것"이라고 거듭 밝혔다.



또 "그린란드는 러시아나 중국이 그 지역을 장악하는 걸 원하지 않는다"며 "우리가 그들을 필요로 하는 것보다 그들이 우리를 훨씬 더 필요로 한다"고 말했다.



한편 이날 팜비치 국제공항(PBI)에 대한 사전 수색 과정에서 미 비밀경호국이 의심스러운 물체를 발견해 트럼프 대통령의 차량 행렬의 이동 경로가 조정됐다고 백악관은 공동취재단에 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지