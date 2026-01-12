이틀 만에 또 서산영덕고속도로 사고… 화물차 4중 추돌

서산영덕고속도로에서 또 다중 추돌사고가 발생했다.

12일 오전 2시46분쯤 충북 청주시 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대 휴게소 인근에서 화물차 4대가 잇따라 추돌했다. 사고 화물차는 14t, 2t, 9t, 8.5t이다.

12일 오전 2시46분쯤 충북 청주시 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대 휴게소 인근에서 화물차 4대가 추돌했다. 충북소방본부 제공

이 사고로 신원이 확인되지 않은 9t 화물차 운전자가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다. 크게 다친 60대 2t 화물차 운전자와 경상을 입은 화물차 운전자 2명도 치료받고 있다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

경북경찰청 등에 따르면 지난 10일 오전 7시2분쯤 남상주나들목 인근 서산 방향 서산영덕고속도로에서 트레일러 차량이 앞서가던 차량을 추돌하며 약 2㎞ 간격을 두고 연쇄 추돌사고 2건이 일어났다. 이 사고로 차량에 ks 4명이 병원으로 이송됐으나 모두 숨졌다, 앞서 오전 6시10분쯤 남상주나들목 인근 영덕방향 서산영덕고속도로에서는 화물차 운전자 1명이 목숨을 잃고 7명이 다쳤다.

국토부는 전날 서산영덕고속도로 다중 추돌사고와 관련해 국토교통부가 감사에 들어간다고 밝혔다. 제설제 예비살포 미시실 등 관리 전반에 걸쳐 확인할 것으로 전해졌다.

