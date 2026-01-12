천안시티FC, 2026시즌 주장단 발표

천안시민프로축구단(천안시티FC)은 2026시즌 팀을 이끌 주장단으로 주장 고태원, 부주장 김성주와 이상준을 선임했다고 12일 밝혔다.

2026시즌 천안시티FC주장단. 왼쪽부터 김성주·고태원(주장)·이상준.

천안시티FC의 2026시즌을 이끌 주장 고태원은 풍부한 경험을 바탕으로 선수단을 안정적으로 이끌 리더로 기대를 모은다. 부주장 김성주는 오랜 기간 구단에 몸담아온 ‘로컬보이’로서 팀의 결속을 다지는 가교 역할을 맡을 예정이다. 이상준은 팀의 주축 공격수로서 경기장 안팎에서 공격진에 활력을 더하며 주장단의 한 축을 담당할 예정이다.

주장 고태원은 “책임감을 갖고 팀이 하나로 뭉칠 수 있도록 앞장서겠다”며 “팬 여러분께 더 나은 경기력과 결과로 보답하겠다”라고 각오를 밝혔다. 부주장 김성주는 “주장을 잘 보좌하고 선수단의 가교 역할을 충실히 하겠다”고 말했다. 이상준은 “지난 시즌의 아쉬움을 반복하지 않도록 더 좋은 순위를 만들기 위해 책임감을 가지고 뛰겠다”고 다짐했다.

천안시티FC는 1차 전지훈련지인 태국 방콕에서 2026시즌을 대비한 훈련을 하고 있다.

