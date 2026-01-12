金총리, 산하기관에 '자율적 긴장감' 강조…"업무보고로 유지"

김민석 국무총리는 12일 산하 기관 관계자들에게 "결국 제일 중요한 것은 자율적 긴장감이라고 생각한다"고 말했다.



김 총리는 이날 오전 서울 은평구 한국행정연구원 대강당에서 열린 5개처(인사혁신처·법제처·식품의약품안전처·국가데이터처·지식재산처) 및 원자력안전위원회 업무보고 모두발언에서 이같이 언급했다.

김민석 국무총리가 12일 오전 서울 은평구 행정연구원에서 열린 5개처·원안위 업무보고에서 발언하고 있다. 뉴시스

그는 이날 보고하는 여섯 기관이 모두 "굉장히 역할이 중요하다"며 "대통령님 신뢰도 높고 현재까지 일을 잘하고 계신 곳이어서 특별히 국민께서 거는 기대도 크다"고 평가했다.



이어 지난해 말 생중계로 이뤄진 대통령 업무보고에 대해 "본질적인 것은 국민께서 지켜보시면서 진행됐다는 것"이라며 "우리 하는 일의 민주주의적 본질이 드러난 것이 아닌가 생각한다"고 돌아봤다.



그러면서 "일상적인 것은 각 기관이 자율적으로 맡은 책임을 다하며 진행하는 것"이라며 "이런 (보고) 과정을 각 기관의 민주적 자율성, 자율적 긴장감을 건강하게 유지할 수 있는 하나의 시작으로 삼으면 좋겠다"고 강조했다.



앞서 김 총리는 지난 9일에는 경제인문사회연구회 업무보고를 진행한 바 있다.

<연합>

