2025년 주식결제대금 601.4조원… 전년비 24.4%↑

한국예탁결제원을 통한 지난해 주식결제대금이 전년보다 24% 넘게 증가하며 600조원을 돌파했다.

예탁결제원은 12일 2025년 주식결제대금 총액이 601조4000억원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전년 483조4000억원 대비 24.4% 늘어난 규모다. 하루평균 주식결제대금은 2조5000억원 수준이었다.

서울의 한 은행에서 직원이 5만원권을 정리하고 있다. 뉴스1

세부적으로 보면 장내주식시장 결제대금은 265조7000억원으로 전년 217조4000억원 대비 22.2% 증가했다. 주식 기관투자자 결제대금은 335조7000억원으로 전년 266조원보다 26.2% 늘었다.

장내주식시장 결제는 거래소가 개설한 시장(유가증권·코스닥·코넥스 등)에서 증권사 간 이뤄지는 주식과 대금의 결제를 의미한다. 주식 기관투자자 결제는 증권사와 그 고객인 기관투자자(운용사·외국인 등) 사이의 결제를 말한다.

결제대금은 전체 거래대금에서 회원 간 매수·매도 금액을 상계한 뒤 차액만 오간 금액을 뜻한다. 실제 지난해 장내주식 거래대금은 7687조원에 달했으나 차감률 96.5%가 적용돼 최종 결제대금은 265조7000억원으로 산정됐다.

주식 기관투자자 결제 역시 거래대금 3950조원 중 91.5%가 차감된 금액이 실제 결제대금으로 잡혔다.

예탁결제원은 “주식 결제대금 차감으로 시장 참가자는 최소한의 자금으로 증권결제를 완료할 수 있다”며 “이런 결제규모 축소는 유동성 위험을 줄여 증권시장의 안정성 향상에도 기여한다”고 말했다.

