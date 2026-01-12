'돌싱' 윤민수, 전처와 임원희 소개팅 주선…"다 거절하더라"

가수 윤민수가 배우 임원희의 소개팅 거절 일화를 공개했다.
11일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 윤민수, 임원희, 허경환이 남성 갱년기 테스트를 하는 모습이 그려졌다.
이날 윤민수는 "저번에 소개해 줄 여자분 있다고 하지 않았냐. 심지어 두 분이나 계셨는데 형이 다 거절했다"고 폭로했다.
윤민수는 "후 엄마 아는 동생인데, 나랑 어릴 때부터 알던 사이"라며 이혼한 전처를 통해 소개팅을 주선했다고 밝혔다.
허경환이 "원희 형이랑 소개팅하고 싶다는 분이 두 분 계셨다고?"라며 놀라자 임원희는 "소개팅 자체를 거절한 거다"고 민망해했다.
그러면서 "갱년기도 왔고 소개팅에 대한 기대가 없다"고 덧붙였다.
이에 허경환은 "하늘을 봐야 별을 따는 건데 집에만 있으면 아무것도 이루어지지 않는다"고 임원희를 응원했다.
이날 세 사람은 갱년기 테스트기를 이용해 남성 갱년기 여부를 확인했다.
결과를 기다리던 중 윤민수는 "이거 잘 버려라. 괜히 손님들 왔다가 '원희 너 어제 누가 왔다 갔어'라는 말 듣는다"고 농담했다.
이를 지켜보던 MC 신동엽은 "임신테스트기 같다"고 공감했고, 하희라도 "똑같이 생겼다. 구별이 안 된다"고 맞장구쳤다.
<뉴시스>
