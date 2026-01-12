김미려 “전성기 매니저에게 돈 많이 떼여…협박용 사진도 찍혔다”

개그우먼 김미려가 전성기 시절 매니저들로부터 금전적 피해를 당했으며, 당시 회사 임원으로부터 가슴 축소 수술을 제안 받았다고 밝힌 내용이 다시 조명됐다.

해당 내용은 유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’가 과거 콘텐츠를 최근 쇼츠 영상으로 다시 올리면서 주목을 받았다. 영상은 2년 전 진행된 ‘B급 청문회’ 내용으로 김미려가 전성기 당시 겪었던 일들을 털어놓은 내용이다.

유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’ 캡처

김미려는 전성기 수입을 묻는 진행자 남호연의 질문에 “더 벌었을 텐데 매니저 분들이 슈킹(가로채기)을 많이 쳤다”고 답했다.

예를 들어 광고 수익을 두고 같이 촬영 동료에게 “미려가 잘 나가니까 미려를 좀 더 주자”고 말한 뒤, 정작 자신에게는 “그래도 오빠니까 오빠를 좀 더 주자”는 식으로 설명해 오해가 생겼다고 했다. 그는 “동료 오빠는 내가 뜨더니 싸가지가 없어졌다고 오해를 했다더라”고 말했다.

유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’ 캡처

매니저에 대한 고소 여부를 묻자 김미려는 또 다른 사건을 공개했다. 그는 과거 회사의 한 임원이 가슴 축소 수술을 권유했다며 병원까지 동행했다고 설명했다.

김미려는 “가면 상의를 벗고 사진을 찍는다. 상담 끝에 의사 선생님이 ‘이 사이즈 정도면 안 해도 될 것 같다’고 했다”고 말했다. 병원을 떠난 뒤 차 안에서 임원이 자신의 상반신 사진을 다시 보여줬다. 김미려는 “당장 지우라고 했더니 지울 거라고 말하고 넘어갔다”고 주장했다.

유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’ 캡처

이후 그는 해당 임원이 자신의 수익을 대부분 가져갔다고 설명하며, 세월이 지난 뒤 의도를 짐작하게 됐다고 말했다. 김미려는 “내가 돈 달라고 계속 매달리면 협박하려고 사진을 찍은 거구나 싶더라”며 “어차피 옛날 2G폰이라 화질도 안 좋긴 하다”고 덧붙였다.

