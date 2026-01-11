[속보] 민주당 신임 원내대표에 3선 한병도

한병도 더불어민주당 의원이 당 새 원내대표로 11일 선출됐다. 김병기 전 원내대표가 지난해 12월 30일 사퇴한 지 12일 만이다.

연합뉴스

진선미 민주당 원내대표 보궐선거 선거관리위원장은 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에서 한 의원이 결선 투표에서 백혜련 의원을 누르고 새 원내대표로 당선됐다며 이같이 밝혔다.

이번 보궐선거에 나선 후보는 두 의원 외에 진성준, 박정 의원이다. 진 의원과 박 의원은 1차에서 고배를 마셨다.

한 원내대표는 당선 수락 연설에서 "세 후보님의 고견과 비전까지 모두 끌어안고 이재명 정부의 성공과 민주당의 승리를 위해 원내대표로서 소임을 다하겠다"고 말했다.

이번 선거는 공천헌금 의혹 등으로 사퇴한 김 전 원내대표의 후임을 선출하기 위해 치러진 보궐선거로 임기는 5월 중순에서 6월 중순쯤 치러질 것으로 예상되는 다음 원내대표 선거까지이다.

이날 강득구, 이성윤, 문정복 최고위원이 신임 최고위원으로 함께 선출되면서 민주당 지도부 공백은 매듭지어졌다.

