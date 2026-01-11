경북 영덕군의회, 영덕미래인재양성관 개관식 참석

경북 영덕군의회는 지난 8일 오후 영덕미래인재양성관 개관식에 참석해 지역 인재 양성을 위한 첫걸음을 함께했다고 11일 밝혔다.

영덕미래인재양성관 전경. 영덕군의회 제공

영덕군의회는 지난 8일 오후 영덕미래인재양성관 개관식에 참석한 가운데 김성호 의장이 인사말을 하고 있다.

개관식에 참석한 김성호 의장은 “영덕교육의 미래 방향을 제시하고, 인재 양성에 크게 기여할 영덕미래인재양성관 개관을 진심으로 축하드린다” 며 “군의회에서도 명품 교육도시 실현을 위한 정책 마련에 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 말했다.

