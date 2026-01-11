포항대학교 치위생과, ‘성인학습자반’ 국가고시 전원 합격

포항대학교 치위생과는 제53회 치과위생사 국가시험에서 성인학습자반 재학생 10명 전원이 합격하는 성과를 거뒀다고 11일 밝혔다.

2025년 치과위생사 국가시험의 전국 평균 합격률은 82.8%로, 전년도 86.5% 대비 약 4%포인트 하락했다.

포항대학교 치위생과, ‘성인학습자반’ 수업 모습. 포항대 제공

이러한 상황 속에서 직장과 가정, 학업을 병행하는 성인학습자들이 학업에 전념하기 어려운 여건을 극복하고 전원 합격을 달성해 그 의미를 더하고 있다.

특히 대부분 제2의 진로 설계를 목표로 대학에 진학한 성인학습자라는 점에서 이번 성과는 더욱 주목된다.

치위생과는 성인학습자의 학습 특성을 고려해 ▲개인별 학습 수준 진단 ▲핵심 이론 중심의 압축 강의 ▲실기·이론 병행 맞춤 지도 ▲소규모 밀착 멘토링 ▲국가고시 대비 집중 특강 등 체계적인 지원 프로그램을 운영해 왔다.

특히 반복 학습과 실전 중심 수업을 통해 성인학습자의 이해도를 높인 점이 높은 합격률의 주요 요인으로 평가된다.

한 학생 대표는 “일과 학업을 병행하는 과정이 쉽지 않았지만, 교수님들의 세심한 지도와 동료 간의 응원이 큰 힘이 됐다”며 “늦은 도전이었지만 포기하지 않으면 충분히 해낼 수 있다는 자신감을 얻었다”고 소감을 전했다.

김지화 치위생과 학과장은 “이번 성과는 성인학습자 친화적 교육환경과 현장 중심 교육이 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 성인학습자가 안정적으로 학업과 진로를 설계할 수 있도록 교육·상담·취업 연계 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 포항대학교는 성인학습자 전담 학사 운영을 비롯 유연한 수업 시간제, 비교과 역량 강화 프로그램 등을 통해 평생학습 시대에 부합하는 고등교육 롤 모델 확산에 힘쓰고 있다.

