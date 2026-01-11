李 대북 화해 행보에 무인기 돌발 악재

북한이 “한국이 지난해 9월과 지난 4일에 무인기를 침투시켰다”고 주장하며 대남 비난을 이틀째 이어갔다. 우리 정부가 신속한 조사를 진행하고, 북한을 자극할 의도가 없다고 밝힌 것에 대해 ‘현명한 선택’이라면서도 상응하는 조치를 취할 가능성을 거론했다.

김여정 북한 노동당 부부장. 조선중앙TV·연합뉴스

김여정 북한 노동당 부부장은 11일 조선중앙통신에 발표한 담화에서 “명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범했다는 사실 그 자체”라며 “실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것”이라고 밝혔다.

그는 한국 국방부의 전날 입장 발표에 유의한다면서 “개인적으로는 한국 국방부가 우리에게 도발하거나 자극할 의도가 없다는 공식 입장을 밝힌 데 대하여 그나마 연명을 위한 현명한 선택이라고 평하고 싶다”고 밝혔다. 국방부는 북한의 주장에 대해 “해당 일자에 무인기를 운용한 사실이 없다”면서 “민간 무인기일 가능성을 철저히 조사하겠다”고 밝혔다.

김 부부장은 북한에 침투한 무인기가 정보 수집 목적이 있었다는 점을 부각했다. 김 부부장은 “무인기에는 우라늄 광산과 북한의 국경 초소 등의 촬영자료가 기록돼 있었다”며 “민간단체나 개인 소행이라도 국가안보의 주체라는 당국이 그 책임에서 벗어날 수는 없다”고 강조했다. 이어 “민간의 소행이어서 주권침해로 되지 않는다는 논리를 펴려고 시도한다면 아마도 조선민주주의인민공화국 영내에서 민간단체들이 날리는 수많은 비행물체의 출현을 목격하게 될 것”이라고 대응조치를 시사했다.

김 부부장의 담화는 북한 주민이 보는 노동신문 등 대내매체에도 보도됐다. 곧 개최될 노동당 제9차 당대회에서 적대적 두 국가 관계 노선을 강화하려는 의도라는 분석이 나온다. 실제로 김 부부장은 이날 담화에서 “이번 한국발 무인기침범사건은 또다시 우리로 하여금 한국이라는 불량배, 쓰레기집단에 대한 더욱 명백한 표상을 굳히는 데 커다란 도움을 주었다”고 밝혔다.

11일 서울역 대합실에서 시민들이 북한의 무인기 영공 침범 주장 관련 뉴스를 보고 있다. 연합뉴스

정부는 신속한 조사에 착수했다. 청와대 국가안보실은 이날 “정부는 북측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한 번 확인한다”며 “이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동조사를 통해 진상을 규명하고, 결과를 신속하게 공개하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령은 민간이 운용한 무인기가 북한에 침투했을 가능성에 대해 “사실이라면 한반도 평화와 국가안보를 위협하는 중대 범죄”라며 “군경 합동수사팀을 구성해 신속하고 엄정하게 수사하라”고 전날 지시했다.

