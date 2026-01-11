국민배우, 마지막 길도 조용한 울림… 故 안성기 눈물의 영결식 거행

“다빈이는 이다음에 어떤 사람이 되어야 할까? 아빠는 다빈이가 항상 겸손하고 정직하며 남을 사랑할 줄 아는 넓은 마음을 가진 사람이 되었으면 한다. 그리고 자신의 일에 최선을 다하고 시간을 꼭 지킬 줄 알며 실패나 슬픔을 마음의 평화로 다스릴 줄 아는 그런 사람이 되었으면 한다. (…) 이 세상에서 참으로 바꿀 수 없이 필요한 것이라면 바로 착한 사람이라는 것을 잊지 말아라. 1993년 11월 아빠가.”

지난 9일 서울 중구 명동성당에서 열린 고 안성기 배우의 장례 미사를 위해 정우성(오른쪽 첫 번째)과 이정재(〃 두 번째)를 비롯한 동료 배우들이 성당으로 들어서고 있다. 뉴시스

국민 배우 안성기는 마지막 가는 길에도 조용한 울림을 남겼다.

지난 9일 서울 명동성당 파밀리아 채플에서 열린 영결식에서 장남 다빈씨는 고인이 1993년 다섯 살 아들에게 써준 편지를 공개하며 눈물을 흘렸다. 편지에는 겸손과 정직, 책임과 사랑을 당부하는 한 아버지의 마음이 고스란히 담겨 있었다. 다빈씨는 “아버지는 남에게 누를 끼치는 일을 가장 경계하셨다”며 “천국에서도 영화인의 자세를 지켜가실 것”이라고 말했다.



이날 영결식에서 ‘고래사냥’, ‘하얀전쟁’, ‘실미도’ 등 대표작이 담긴 추모 영상이 상영되자 장내 곳곳에서 흐느낌이 이어졌다.



배우 정우성은 추모사에서 “선배님은 배우 안성기를 넘어 시대를 잇는 영화인 안성기로서 스스로에게 책임과 의무를 부여하셨던 것 같다. 이 책임을 다하기 위해 당신 스스로에게 참으로 엄격한 분이셨다”고 말했다. 영화 ‘꼬방동네 사람들’, ‘고래사냥’ 등 13편을 함께한 배창호 감독 역시 “안형의 지난 세월은 주옥같은 작품들 속에 고스란히 살아 있다. 이제 하늘에서 편히 쉬시길”이라며 고인을 기렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지