경찰 ‘불법 전단과 전쟁’… 5개월 새 338명 적발

경찰의 불법 전단 제작·배포 단속에서 5개월 만에 300명 넘는 이들이 적발됐다. 이들 전단은 성매매와 의약품, 채권추심 등을 광고하는 내용이었다.



서울경찰청 풍속범죄수사팀은 지난해 7월21일부터 지난달 31일까지 서울 전역에서 불법 전단 관련으로 338명을 단속하고 15명을 검거했다고 11일 밝혔다. 이번 단속 대상에는 단순 배포자뿐만 아니라 브로커와 전단 제작을 맡은 인쇄업자, 연계 업소까지 포함됐다. 불법 전단의 유통 연결고리를 끊었다는 게 경찰 설명이다.

서울 시내 한 골목길에 성매매 광고로 추정되는 불법 전단지가 바닥에 흩어져 있다. 서울경찰청 제공

강남 일대 불법 전단은 2024년 자취를 감춘 듯했다. 경찰의 대대적인 단속 때문이었다. 하지만 불법 전단이 지난해 7월부터 다시 배포되고 있다는 정황을 포착한 경찰은 전단 배포자와 유흥업소 관계자, 인쇄업자 등 7명을 검거하고 전단 45만장을 압수했다. ‘여대생 터치룸’, ‘만지지 못하면 손님이 아니다’ 등 문구가 적혀 있었는데, 이들은 2024년 단속에서도 검거됐던 인물들로 확인됐다. 일선 경찰서와 기동순찰대도 현장 단속에 나서 불법 전단 배포자들을 추가로 검거했다. 가로등과 전봇대 등에 무단으로 광고물을 부착한 316명에 대해선 범칙금 부과나 즉결심판 등 통고처분했다.



단속 효과는 숫자로 나타나고 있다. 강남구청은 올해 강남구 일대 불법 전단 수거량이 4만1000장으로 전년 같은 기간(6만6000장) 대비 38.2% 줄어든 것으로 집계했다.



경찰은 지난해 9월 청량리역 역사에서 성 기능 개선 의약품 전단을 뿌린 배포자를 추적해 총책과 판매책, 인쇄업자 2명을 검거하는 성과도 거뒀다. 같은 해 11월에는 사회관계망서비스(SNS)에서 선정적 전단 제작을 알선한 브로커와 인쇄업자가 덜미를 잡혔다.



경찰은 인쇄협회·조합 등에 불법 전단 제작 근절에 협조해달라는 서한을 보내고 광고에 이용된 전화번호 1057건을 차단했다.



경찰 관계자는 “불법 전단 관련 법정형이 높지 않아 범죄의 심각성을 인식하지 못하고 재발하는 경향이 있다”며 “불법행위와도 밀접한 관련성을 보이는 만큼 앞으로도 단속 활동을 펼치겠다”고 밝혔다.

