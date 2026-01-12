[이코노 브리핑] 하나證, 첫 ‘발행어음’ 출시… 최대 3.6% 금리 외

하나證, 첫 ‘발행어음’ 출시… 최대 3.6% 금리

하나증권이 첫 발행어음 상품인 ‘하나 THE 발행어음’을 출시했다고 11일 밝혔다. 이 상품은 1년 이내 만기 어음으로 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급하고 수시형과 약정형 두 가지로 구성된다. 개인 기준 수시형은 세전 연 2.4%의 금리가 적용되고 최소 가입금액은 100만원이다. 한시 판매하는 약정형 특판 상품은 순신규 고객과 6개월 이상 거래가 없던 개인을 대상으로 하고 약정 기간에 따라 연 3.4∼3.6%의 금리가 적용된다. 1200억원의 발행 한도가 소진되면 판매는 조기 종료된다.

우리銀, 퇴직연금 ‘전문가 포트폴리오’ 출시

우리은행은 고객의 생애주기와 투자성향에 맞춘 ‘전문가 픽(Pick) 포트폴리오’ 서비스를 시행한다고 11일 밝혔다. 이번 서비스는 확정기여형(DC), IRP(개인형, 기업형) 등 퇴직연금 가입자를 대상으로 매월 연금자산 관리 전략과 포트폴리오 운용 현황을 제공한다. 포트폴리오는 은퇴 전 연금자산을 모으는 시기에 적합한 ‘적립기 포트폴리오’, 은퇴 후 연금을 수령하는 시기에 필요한 ‘인출기 포트폴리오’ 등 두 가지 유형으로 제공된다.

실손 보험사기 제보 최대 5000만원 포상금

금융감독원과 보험업계는 실손 보험사기 근절을 위해 ‘특별 신고·포상 기간’을 운영한다고 11일 밝혔다. 신고대상은 전국 실손 보험사기 의심 병·의원 및 의사, 브로커 등이다. 금융감독원 및 보험회사의 보험사기 신고센터로 전화·인터넷·우편 등 다양한 방식으로 신고가 가능하다. 특별포상금은 최대 5000만원이 지급된다. 신고인이 병·의원 관계자인 경우 최대 금액에 해당된다.

