이훈, 데이트폭력 말리다 '가해자' 됐다… "밤새 경찰 조사 받아"

배우 이훈이 데이트폭력을 말리다가 가해자가 된 사연을 털어놓았다.
지난 10일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘욱하다 골로 갈 뻔했다’는 주제로 각자의 아찔했던 순간들을 전했다.
이날 방송에서 이훈은 “유도를 배우고 있다”라면서 “내 입으로 이야기하기 좀 그렇지만 불의를 보면 못 참는다”라고 말했다.
그러면서 이훈은 “최근 있었던 일인데, 길거리를 지나가던 중 남성이 여성에게 폭력을 행사하고 있더라”라면서 “주변에서 구경만 하고 뭐를 못하더라. 어떻게 지나가냐. 남자를 제압했다”고 밝혔다.
이훈은 “웬만하면 쉽게 제압하는데 몸싸움을 하는데 너무 몸이 힘든 거다. ‘왜 이러지?’ 하고 뒤를 보니까 폭행당하던 여자가 제 위에 올라타서 머리채를 잡고 ‘우리 오빠 놔주세요’라고 하는 거다”라면서 2:1로 싸움이 붙은 당시 상황을 이야기했다.
이훈은 “물리적 충돌은 없었고, 경찰이 와서 경찰서에 갔다. 내가 가해자가 됐다. 그 남자와 여자가 ‘저 사람이 와서 내 남자친구에게 시비를 걸었다’고 했다”고 토로했다.
“다행히 식당 앞이라 식당 사장님들이 증언을 해줬다. 그래도 경찰이 나더러 조사받고, 두 분은 가시라고 해서 둘이 팔짱 끼고 가더라. 저는 밤새 조사를 받았다”고 토로했다.
게스트들은 “이래서 사람들이 함부로 못 말리는 것”이라며 안타까운 마음을 내비쳤고, 이훈은 억울한 상황에 놓였지만 그래도 “그날 일을 후회하지 않고 최선의 선택이었다고 믿는다”고 말했다.
