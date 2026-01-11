이훈, 데이트폭력 말리다 '가해자' 됐다… "밤새 경찰 조사 받아"

이훈이 데이트폭력을 말리다가 가해자가 된 사연을 털어놓았다. MBN 제공

배우 이훈이 데이트폭력을 말리다가 가해자가 된 사연을 털어놓았다.

지난 10일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서는 ‘욱하다 골로 갈 뻔했다’는 주제로 각자의 아찔했던 순간들을 전했다.

이날 방송에서 이훈은 “유도를 배우고 있다”라면서 “내 입으로 이야기하기 좀 그렇지만 불의를 보면 못 참는다”라고 말했다.

그러면서 이훈은 “최근 있었던 일인데, 길거리를 지나가던 중 남성이 여성에게 폭력을 행사하고 있더라”라면서 “주변에서 구경만 하고 뭐를 못하더라. 어떻게 지나가냐. 남자를 제압했다”고 밝혔다.

데이트폭력을 막으려다 경찰서에 가게 된 이훈. MBN 제공

이훈은 “웬만하면 쉽게 제압하는데 몸싸움을 하는데 너무 몸이 힘든 거다. ‘왜 이러지?’ 하고 뒤를 보니까 폭행당하던 여자가 제 위에 올라타서 머리채를 잡고 ‘우리 오빠 놔주세요’라고 하는 거다”라면서 2:1로 싸움이 붙은 당시 상황을 이야기했다.

이훈은 “물리적 충돌은 없었고, 경찰이 와서 경찰서에 갔다. 내가 가해자가 됐다. 그 남자와 여자가 ‘저 사람이 와서 내 남자친구에게 시비를 걸었다’고 했다”고 토로했다.

“다행히 식당 앞이라 식당 사장님들이 증언을 해줬다. 그래도 경찰이 나더러 조사받고, 두 분은 가시라고 해서 둘이 팔짱 끼고 가더라. 저는 밤새 조사를 받았다”고 토로했다.

게스트들은 “이래서 사람들이 함부로 못 말리는 것”이라며 안타까운 마음을 내비쳤고, 이훈은 억울한 상황에 놓였지만 그래도 “그날 일을 후회하지 않고 최선의 선택이었다고 믿는다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지