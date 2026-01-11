현대차·기아, 로봇이 스스로 판단하는 AI 칩 개발 마쳤다 [CES 2026]

현대차그룹이 세계 최대 전자·정보기술(IT) 박람회 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 ‘아틀라스’를 공개한 데 이어 로봇의 두뇌 역할을 하는 인공지능(AI) 칩 개발까지 마치며 ‘피지컬 AI’ 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

현대차·기아 로보틱스랩은 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 파운드리 2026에서 AI 반도체 전문기업 딥엑스와의 협력을 통해 ‘온 디바이스 AI 칩’ 양산 준비를 마쳤다고 밝혔다. CES 파운드리는 CES가 올해 처음 선보이는 전시·발표 프로그램으로, AI와 양자 컴퓨팅 등 첨단 기술 스타트업을 위한 전용 공간이다.

현대차·기아 로보틱스랩의 배달 로봇 ‘달이 딜리버리’(DAL-e Delivery). 현대차그룹 제공

이번에 개발된 온 디바이스 AI 칩은 5W 이하 초저전력으로 움직이며 실시간으로 데이터를 검출해 인지와 판단을 수행한다. AI가 클라우드 서버가 아닌 기기 자체에서 작동하는 방식으로 네트워크를 통하지 않아 반응속도와 보안이 뛰어나다. 지하주차장, 물류센터 등 네트워크 연결이 어려운 장소에서도 정상적으로 작동해 안정성도 우수하다는 평가다.

CES 파운드리 공동 연사로 나선 현대차·기아 로보틱스랩장 현동진 상무는 “로보틱스랩에서 자체 개발한 AI 제어기를 2024년 6월부터 ‘팩토리얼 성수’의 안면 인식과 배달 로봇에 적용해 성능과 품질을 검증했다”고 했다.

이번 협력으로 현대차·기아 로보틱스랩의 AI, 소프트웨어 개발 역량과 딥엑스의 반도체 기술을 결합해 비용 효율성, 성능, 공급 안정성에 있어 최적의 균형을 달성했다고 현대차·기아는 강조했다. 또 온 디바이스 AI칩을 통해 안정적인 피지컬 AI 인프라를 구축할 수 있을 것으로 보고, 이르면 올해부터 로봇에 탑재해 병원·호텔 등 로보틱스 솔루션에 확대 적용할 예정이다.

현 상무는 “로보틱스랩은 단순히 로봇을 만드는 것이 아니라 지속 가능한 로봇 생태계를 구축하고 있다”면서 “사용자가 실제로 경험하는 가치를 창출하고, 저전력으로 움직이면서도 효율적이고 스마트한 로봇을 더 많은 사람에게 제공하는 것이 목표”라고 말했다.

